В Одесскую область вернулся военный ВСУ из российского плена

Возвращение домой — как на Одесчине встречали героя из плена
В Одесскую область из российского плена вернулся военнослужащий Виталий Удодов. Мужчину встретили побратимы, но впереди его ожидает курс реабилитации.
Об этом сообщает Савранский поселковый совет.
Возвращение из плена
Из российского плена вернулся уроженец Савранской территориальной громады Виталий Удодов. В Украине защитника торжественно приветствовали побратимы с национальными флагами. Во время встречи служащий едва сдерживал слезы.
"Дорогой наш земляк, искренне поздравляем тебя с возвращением из плена! Мы так долго ждали этого момента, и вот, ты снова среди нас. Твое мужество, твой несокрушимый дух и вера в победу поражают. Мы гордимся тобой и всеми нашими защитниками, которые прошли через такие испытания. Желаем тебе скорейшего восстановления физических и моральных сил, возвращения к нормальной жизни и долгожданной встречи с родными",— говорится в сообщении Савранской ОТГ.
Впереди защитника ожидает длительный курс реабилитации, после чего он наконец сможет встретиться с родными.
Обмен пленными
Во время последнего обмена пленными на родную землю вернулись военнослужащие ДШВ, Военно-морских сил, Воздушных сил, ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Среди освобожденных были и защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет. Все обмененные — мужчины, представители рядового и сержантского состава.
Напомним, недавно мы писали о возвращении из плена учителя из Одесской области. А также о смерти служащего, который 2 года назад вернулся из неволи.
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