Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Возвращение домой — как на Одесчине встречали героя из плена

Возвращение домой — как на Одесчине встречали героя из плена

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 19:35
В Одесскую область вернулся военный ВСУ из российского плена
Виталий Удодов приехал. Фото: Савранский поселковый совет
Ключові моменти Возвращение из плена Обмен пленными

В Одесскую область из российского плена вернулся военнослужащий Виталий Удодов. Мужчину встретили побратимы, но впереди его ожидает курс реабилитации.

Об этом сообщает Савранский поселковый совет.

Реклама
Читайте также:

Возвращение из плена

Из российского плена вернулся уроженец Савранской территориальной громады Виталий Удодов. В Украине защитника торжественно приветствовали побратимы с национальными флагами. Во время встречи служащий едва сдерживал слезы.

"Дорогой наш земляк, искренне поздравляем тебя с возвращением из плена! Мы так долго ждали этого момента, и вот, ты снова среди нас. Твое мужество, твой несокрушимый дух и вера в победу поражают. Мы гордимся тобой и всеми нашими защитниками, которые прошли через такие испытания. Желаем тебе скорейшего восстановления физических и моральных сил, возвращения к нормальной жизни и долгожданной встречи с родными",— говорится в сообщении Савранской ОТГ.

Впереди защитника ожидает длительный курс реабилитации, после чего он наконец сможет встретиться с родными.

На зображенні може бути: 3 людини та текст
Встреча Виталия Удодова. Фото: Савранский поселковый совет

Обмен пленными

Во время последнего обмена пленными на родную землю вернулись военнослужащие ДШВ, Военно-морских сил, Воздушных сил, ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Среди освобожденных были и защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет. Все обмененные — мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Напомним, недавно мы писали о возвращении из плена учителя из Одесской области. А также о смерти служащего, который 2 года назад вернулся из неволи.

Одесса Одесская область Новости Одессы война в Украине обмен пленными
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации