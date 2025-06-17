В Одесскую область вернулся военный ВСУ из российского плена

Виталий Удодов приехал. Фото: Савранский поселковый совет

В Одесскую область из российского плена вернулся военнослужащий Виталий Удодов. Мужчину встретили побратимы, но впереди его ожидает курс реабилитации.

Об этом сообщает Савранский поселковый совет.

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Возвращение из плена

Из российского плена вернулся уроженец Савранской территориальной громады Виталий Удодов. В Украине защитника торжественно приветствовали побратимы с национальными флагами. Во время встречи служащий едва сдерживал слезы.

"Дорогой наш земляк, искренне поздравляем тебя с возвращением из плена! Мы так долго ждали этого момента, и вот, ты снова среди нас. Твое мужество, твой несокрушимый дух и вера в победу поражают. Мы гордимся тобой и всеми нашими защитниками, которые прошли через такие испытания. Желаем тебе скорейшего восстановления физических и моральных сил, возвращения к нормальной жизни и долгожданной встречи с родными",— говорится в сообщении Савранской ОТГ.

Впереди защитника ожидает длительный курс реабилитации, после чего он наконец сможет встретиться с родными.

Встреча Виталия Удодова. Фото: Савранский поселковый совет

Обмен пленными

Во время последнего обмена пленными на родную землю вернулись военнослужащие ДШВ, Военно-морских сил, Воздушных сил, ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Среди освобожденных были и защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет. Все обмененные — мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Напомним, недавно мы писали о возвращении из плена учителя из Одесской области. А также о смерти служащего, который 2 года назад вернулся из неволи.