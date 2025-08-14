Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі бракує водіїв громадського транспорту — причини

В Одесі бракує водіїв громадського транспорту — причини

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 18:25
Через мобілізацію в Одесі не вистачає водіїв громадського транспорту
Транспорт в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі катастрофічно не вистачає водіїв громадського транспорту. Однією з основних причин браку кадрів є мобілізація, яка наразі триває в усіх містах України.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов в інтерв'ю Суспільному.

Реклама
Читайте також:

Брак кадрів через мобілізацію

В Одесі сьогодні гостро бракує водіїв трамваїв і автобусів. Однією з основних причин Геннадій Труханов назвав мобілізацію до лав ЗСУ. Через нестачу кадрів, навіть коли Одеса зможе використовувати гуманітарні  низкьопідлогові автобуси від Німеччини, запустити їх буде важко через відсутність шоферів.

"Отримавши гуманітарні автобуси ми побігли шукати водіїв, знайшли їх, а потім нам сказали що транспорт не можна використовувати. Але водії мають працювати та заробляти, тому вони уйшли працювати в інші місця. А зараз питання пошуку людей свтоїть дуже гостро",— каже мер Одеси Геннадій Труханов

Геннадій Труханов також додав, що  проблема нестачі кадрів через мобілізацію відчувається не лише в транспорті, але й в інших галузях.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те. що Геннадій Труханов планує знову балотуватися на пост мера. А також про конфлікт працівників ТЦК та СТО в Одесі.

Одеса Новини Одеси мобілізація водії громадський транспорт
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації