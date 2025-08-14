Через мобілізацію в Одесі не вистачає водіїв громадського транспорту

Транспорт в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі катастрофічно не вистачає водіїв громадського транспорту. Однією з основних причин браку кадрів є мобілізація, яка наразі триває в усіх містах України.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов в інтерв'ю Суспільному.

Брак кадрів через мобілізацію

В Одесі сьогодні гостро бракує водіїв трамваїв і автобусів. Однією з основних причин Геннадій Труханов назвав мобілізацію до лав ЗСУ. Через нестачу кадрів, навіть коли Одеса зможе використовувати гуманітарні низкьопідлогові автобуси від Німеччини, запустити їх буде важко через відсутність шоферів.

"Отримавши гуманітарні автобуси ми побігли шукати водіїв, знайшли їх, а потім нам сказали що транспорт не можна використовувати. Але водії мають працювати та заробляти, тому вони уйшли працювати в інші місця. А зараз питання пошуку людей свтоїть дуже гостро",— каже мер Одеси Геннадій Труханов

Геннадій Труханов також додав, що проблема нестачі кадрів через мобілізацію відчувається не лише в транспорті, але й в інших галузях.

