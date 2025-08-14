Видео
Главная Одесса Выборы мэра Одессы — Геннадий Труханов пойдет ещё на один срок

Выборы мэра Одессы — Геннадий Труханов пойдет ещё на один срок

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 16:40
Геннадий Труханов будет баллотироваться в мэры Одессы еще раз - каким образом
Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

Городской голова Одессы Геннадий Труханов планирует снова баллотироваться на пост мэра на следующих местных выборах. Кроме того, политик уверен в поддержке большинства горожан.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов в интервью Суспільному.

Читайте также:

Планы на выборы

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил, что собирается баллотироваться на следующих выборах городского головы. Он также добавил, что планирует оставаться в местной политике, не выходя за ее рамки, и уверен в поддержке горожан.

"Я действительно собираюсь баллотироваться и буду оставаться в одесской политике. Другое, в частности уровень государства меня не интересует. Я родился в Одессе. Мне кажется, что невозможно быть идеальным для всех, но я смотрю в глаза каждому одесситу и могу поминутно рассказать что я делал, где и когда я был. И когда прилеты я рядом с одесситами. Почти 6 лет я не ходил в отпуск, а сегодня я считаю, что вообще не имею права уходить в отпуск или на больничный",— говорит городской голова Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов также добавил, что готов и дальше работать, чтобы одесситы могли давать достойный отпор врагу и поддерживать жизнедеятельность города в трудные времена войны.

Напомним, недавно мы писали о законопроекте о выборах после войны. А также о том, кого одесситы хотят видеть у власти.

Одесса выборы Геннадий Труханов городской совет Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
