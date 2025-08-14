Школи Одеси забезпечені укриттями на 95%, - Труханов

Діти у школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Майже 95% закладів освіти в Одесі забезпечені укриттями. Крім того, ці сховища обладнані усім необхідним обладнанням та умовами для навчання дітей.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов в інтерв'ю Суспільному.

Укриття у школах

На початку повномасштабного вторгнення в Одесі було лише 2 школи, в яких був доступ до укриттів. Однак протягом 3,5 року війни місті зводили нові сховища для освітніх закладів, а занедбані споруди доводили до належного стану.

За словами Геннадія Труханова, доступ до укриттів із сучасними приміщеннями та необхідним для навчання обладнанням тепер мають майже 95% закладів освіти Одеси.

"На початку вторгнення лише дві школи могли забезпечити безпечне офлайн навчання. Зараз майже 95% шкіл відповідають усім вимогам, в укриттях там сучасні приміщення, сучасні умови і заняття проходять офлайн. Це ми зробили", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

