Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Наскільки готові одеські школи до 1 вересня — чи є укриття

Наскільки готові одеські школи до 1 вересня — чи є укриття

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 14:55
Школи Одеси забезпечені укриттями на 95%, - Труханов
Діти у школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Майже 95% закладів освіти в Одесі забезпечені укриттями. Крім того, ці сховища обладнані усім необхідним обладнанням та умовами для навчання дітей.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов в інтерв'ю Суспільному.

Реклама
Читайте також:

Укриття у школах

На початку повномасштабного вторгнення в Одесі було лише 2 школи, в яких був доступ до укриттів. Однак протягом 3,5 року війни місті зводили нові сховища для освітніх закладів, а занедбані споруди доводили до належного стану. 

За словами Геннадія Труханова, доступ до укриттів із сучасними приміщеннями та необхідним для навчання обладнанням тепер мають майже 95% закладів освіти Одеси.

"На початку вторгнення лише дві школи могли забезпечити безпечне офлайн навчання. Зараз майже 95% шкіл відповідають усім вимогам, в укриттях там сучасні приміщення, сучасні умови і заняття проходять офлайн. Це ми зробили", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині триває перевірка шкіл на наявність укриттів. А також про те, як прибирали сміття після обстрілу ліцею у Білгороді-Дністровському.

Одеса школи Геннадій Труханов Новини Одеси укриття
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації