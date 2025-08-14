Видео
Главная Одесса Уничтожение FOZZY в Одессе — как это было 2 года назад

Уничтожение FOZZY в Одессе — как это было 2 года назад

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 13:40
Годовщина уничтожения FOZZY в Одессе - обстрел 14 августа 2023 года
Гипермаркет после обстрела. Фото: Новини.LIVE

В этот день два года назад, 14 августа, россияне совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Одессу. В результате ударов был полностью уничтожен супермаркет FOZZY на Балковской, а также пострадали другие объекты гражданской застройки.

Журналисты Новини.LIVE напоминают, как это было два года назад.

Атака на Одессу 14 августа 2023-го

Ночью 14 августа 2023 года ВС РФ запустили по Одессе 15 дронов типа Shahed 131/136 и восемь крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. В городе было слышно работу ПВО в течение нескольких часов. Большинство целей противника удалось сбить, однако их обломки вызвали разрушения гражданской застройки.

В частности, было повреждено общежитие одного из учебных заведений и жилой дом. Взрывной волной в нескольких зданиях выбиты окна, пострадали и машины горожан. На трех объектах возникли пожары. К сожалению, три человека получили ранения, двое из них госпитализированы.

"Это была очередная жестокая атака россиян. Взрывная волна выбила окна в жилых домах, повредила балконы и вызвала пожары в нескольких зданиях", — сказал тогда мэр Одессы Геннадий Труханов.

ракетний удар, Одеса, 14 серпня: зруйнована будівля
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Уничтоженный магазин. Фото: Новини.LIVE

Уничтожение гипермаркета FOZZY

В результате попадания ракеты "Калибр" гипермаркет FOZZY на Балковской был полностью уничтожен. Вспыхнул пожар, который несколько часов ликвидировали работники ГСЧС.

После обследования здания руководство сети FOZZY заявило, что восстановлению оно не подлежит. Гипермаркет до сих пор не работает.

None - фото 3
Тушение пожара. Фото: Новини.LIVE
пожежа на "Фозі" в Одесі
Гипермаркет после атаки. Фото: Новини.LIVE
None - фото 5
Уничтоженный гипермаркет. Фото: Новини.LIVE

Прокуратура открыла дело

После атаки 14 августа Офис Генерального прокурора открыл уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений), ведь под ударом оказалась гражданская инфраструктура города.

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядит отель "Черное море" после атаки. А также о восстановлении ЖК "Люксембург", в который попала ракета.

Одесса обстрелы Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
