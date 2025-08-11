Как сегодня выглядит отель Черное море после атаки РФ

Как выглядит отель Черное море в Одесской Затоке после атак
Стало известно, как сегодня выглядит отель "Черное море" в районе Каролино-Бугаза в Одесской области, который попал под обстрел РФ летом 2024 года. Здание полностью разрушено, прямые попадания ракет можно увидеть невооруженным глазом.
Отель "Черное море"
На видео, которое распространилось по соцсетям, видно изуродованный российскими ракетами отель "Черное море" в Каролино-Бугазе.
Здание сильно повреждено взрывными волнами и иссечено обломками. Ракеты РФ пробили несколько этажей отеля и разорвались внутри. Даже асфальтовое покрытие вблизи здания деформировано от мощности взрывов. Паркинг полностью разрушен, а вокруг везде торчат куски арматуры.
Что известно о гостинице "Черное море"
5 июня 2025 года Вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку на Одесскую область. В результате обстрела пострадал отель "Черное море" в Каролино-Бугазе. К счастью, во время прилетов он не работал, поэтому пострадавших не было.
Отель "Черное море" входит в группу Black Sea Hotels, которая принадлежит экс-нардепу Леониду Климову. У него было 4 звезды и 144 номера. После объявления банкротства гостиница была передана в управления АРМА и выставлена на продажу.
В 2023 году отель пытались трижды продать на аукционе за долги Леонида Климова перед вкладчиками "Имэксбанка". Но сразу это сделать не удалось, поэтому цена с 770 млн гривен упала до 357 млн. Однако результатов это не принесло.
