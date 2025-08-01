В Одессе выделили средства на поврежденный атакой 24 июля дом

Обстрелянная многоэтажка в Одессе — депутаты выделили средства
В Одессе выделили средства на противоаварийные работы в многоэтажном доме на улице Александра Кутузакия. Здание получило значительные повреждения в результате дроновой атаки 24 июля.
Об этом шла речь на сессии Одесского горсовета
Обстрелянный дом
В результате атаки в доме было разрушено несколько этажей, повреждены несущие конструкции и лестничные клетки. По заключению экспертов, часть здания — аварийная.
Сегодня на внеочередной сессии депутаты горсовета поддержали решение о выделении средств для проведения технического обследования и первоочередных противоаварийных работ. Жители дома уже эвакуированы и получают консультации по возмещению ущерба. Здание охраняют круглосуточно, чтобы сохранить имущество.
Обстрел Одессы 24 июля
В результате обстрела Одессы 24 июля значительные повреждения получила 9-этажка: разрушены квартиры с 5-го по 8-й этаж. В одном из подъездов загорелся пожар. Пострадали четыре человека и один кот. Еще один мужчина погиб под завалами.
Одним из объектов попаданий стал известный рынок "Привоз". В торговых павильонах вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели.
Кроме того, возникли пожары и по другим адресам: в частном доме и на АЗС. Пострадал в результате обстрела и Приморский бульвар.
Напомним, еще недавно мы писали о том, сколько памятников культурного наследия было разрушено во время атаки 24 июля. А также о том, как одесский "Привоз" приходит в себя после обстрела.
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