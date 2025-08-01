В Одессе выделили средства на поврежденный атакой 24 июля дом

Обстрелянный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе выделили средства на противоаварийные работы в многоэтажном доме на улице Александра Кутузакия. Здание получило значительные повреждения в результате дроновой атаки 24 июля.

Об этом шла речь на сессии Одесского горсовета

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Обстрелянный дом

В результате атаки в доме было разрушено несколько этажей, повреждены несущие конструкции и лестничные клетки. По заключению экспертов, часть здания — аварийная.

Сегодня на внеочередной сессии депутаты горсовета поддержали решение о выделении средств для проведения технического обследования и первоочередных противоаварийных работ. Жители дома уже эвакуированы и получают консультации по возмещению ущерба. Здание охраняют круглосуточно, чтобы сохранить имущество.

Дом на улице Кутазакия Фото: Новини.LIVE

Обстрел Одессы 24 июля

В результате обстрела Одессы 24 июля значительные повреждения получила 9-этажка: разрушены квартиры с 5-го по 8-й этаж. В одном из подъездов загорелся пожар. Пострадали четыре человека и один кот. Еще один мужчина погиб под завалами.

Одним из объектов попаданий стал известный рынок "Привоз". В торговых павильонах вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели.

Кроме того, возникли пожары и по другим адресам: в частном доме и на АЗС. Пострадал в результате обстрела и Приморский бульвар.

Напомним, еще недавно мы писали о том, сколько памятников культурного наследия было разрушено во время атаки 24 июля. А также о том, как одесский "Привоз" приходит в себя после обстрела.