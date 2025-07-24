Під час обстрілу Одеси 24 липня постраждали пам'ятки архітектури та культури

Пошкоджений готель "Лондонський". Фото: Новини.LIVE

Внаслідок масованого обстрілу ударними дронами 24 липня з боку збройних сил РФ в Одесі було пошкоджено сім об’єктів культурної спадщини. Чотири з них мають статус пам’яток національного значення.

Про це повідомляє Міністерство культури на стратегічних комунікацій.

Реклама

Читайте також:

Зруйнована спадщина

Російські дрони сьогодні пошкодили об’єкти, розташовані в історичному центрі Одеси, який включено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Йдеться про

Воронцовський палац – пров. Воронцовський, 2. Пам’ятка архітектури національного значення.

Палац — Приморський бульвар. Пам’ятка архітектури національного значення.

Будинок Родоконакі, де розміщується готель Hotel de Versal — Приморський бульвар. Пам’ятка архітектури національного значення.

Будівля готелю "Лондонський" — Приморський бульвар. Пам’ятка архітектури національного значення.

Будівля Міщанської управи — вул. Старопортофранківська, 36 (ріг вул. Колонтаївської).

Фруктовий пасаж — вул. Привозна, 14.

Корпус станції Одеса-порт — вул. Приморська, 8.

Обстріл Одеси 24 липня

Внаслідок обстрілу Одеси 24 липня значні ушкодження отримала 9-поверхівка: зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. В одному з під'їздів зайнялася пожежа. Постраждали чотири людини та один кіт.

Одним з обʼєктів влучань став відомий ринок "Привоз". У торгівельних павільйонах зайнялися пожежі, які ліквідували рятувальники.

Крім того, виникли пожежі й за іншими адресами: у приватному будинку та на АЗС. Постраждав внаслідок обстрілу і Приморський бульвар.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеський "Привоз" приходить до тями після атаки. А також про пошкодження на Приморському бульварі.