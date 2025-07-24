Під час обстрілу Одеси 24 липня постраждали пам'ятки архітектури та культури

Атака на Одесу — пошкоджено 7 пам'яток культурної спадщини
Внаслідок масованого обстрілу ударними дронами 24 липня з боку збройних сил РФ в Одесі було пошкоджено сім об’єктів культурної спадщини. Чотири з них мають статус пам’яток національного значення.
Про це повідомляє Міністерство культури на стратегічних комунікацій.
Зруйнована спадщина
Російські дрони сьогодні пошкодили об’єкти, розташовані в історичному центрі Одеси, який включено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Йдеться про
- Воронцовський палац – пров. Воронцовський, 2. Пам’ятка архітектури національного значення.
- Палац — Приморський бульвар. Пам’ятка архітектури національного значення.
- Будинок Родоконакі, де розміщується готель Hotel de Versal — Приморський бульвар. Пам’ятка архітектури національного значення.
- Будівля готелю "Лондонський" — Приморський бульвар. Пам’ятка архітектури національного значення.
- Будівля Міщанської управи — вул. Старопортофранківська, 36 (ріг вул. Колонтаївської).
- Фруктовий пасаж — вул. Привозна, 14.
- Корпус станції Одеса-порт — вул. Приморська, 8.
Обстріл Одеси 24 липня
Внаслідок обстрілу Одеси 24 липня значні ушкодження отримала 9-поверхівка: зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. В одному з під'їздів зайнялася пожежа. Постраждали чотири людини та один кіт.
Одним з обʼєктів влучань став відомий ринок "Привоз". У торгівельних павільйонах зайнялися пожежі, які ліквідували рятувальники.
Крім того, виникли пожежі й за іншими адресами: у приватному будинку та на АЗС. Постраждав внаслідок обстрілу і Приморський бульвар.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеський "Привоз" приходить до тями після атаки. А також про пошкодження на Приморському бульварі.
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