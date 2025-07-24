Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Обстрел Одессы — под завалами дома ищут человека

Обстрел Одессы — под завалами дома ищут человека

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 13:10
Обстрел Одессы - под завалами ищут человека
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

В Одессе под завалами поврежденного девятиэтажного дома может оставаться один человек. А само здание получило значительные разрушения конструкции, поэтому есть угроза его обвала.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в эфире марафона "Єдині новини".

Реклама
Читайте также:

Человек под завалами

Сейчас спасатели продолжают поисковую операцию. Ведь скорее всего, под завалами сейчас находится еще один человек. В каком он находится состоянии — пока неизвестно.

По словам Олега Кипера, разрушенное здание имеет наклон, и специалисты выясняют, можно ли его восстановить, и представляет ли оно угрозу дальнейшего обвала. В связи с этим привлекают дополнительных специалистов, чтобы оценить ситуацию.

"Из Киева выехала бригада чтобы изучить возможность находиться даже спасателям рядом, ведь может быть обвал. Только что общался с работниками ГСЧС: под завалами может быть человек. Живой он или не живой — неизвестно",— говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава ОВА Олег Кипер также добавил, что другие 4 пострадавших получили помощь амбулаторно, необходимости в госпитализации не было.

Напомним, нщеодавно мы писали о том, как выглядит Привоз после атаки. А также о том, что рассказывают жители поврежденного дома

Одесса обстрелы Новости Одессы война в Украине Олег Кипер
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации