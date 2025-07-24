Обстрел Одессы - под завалами ищут человека

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

В Одессе под завалами поврежденного девятиэтажного дома может оставаться один человек. А само здание получило значительные разрушения конструкции, поэтому есть угроза его обвала.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в эфире марафона "Єдині новини".

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Человек под завалами

Сейчас спасатели продолжают поисковую операцию. Ведь скорее всего, под завалами сейчас находится еще один человек. В каком он находится состоянии — пока неизвестно.

По словам Олега Кипера, разрушенное здание имеет наклон, и специалисты выясняют, можно ли его восстановить, и представляет ли оно угрозу дальнейшего обвала. В связи с этим привлекают дополнительных специалистов, чтобы оценить ситуацию.

"Из Киева выехала бригада чтобы изучить возможность находиться даже спасателям рядом, ведь может быть обвал. Только что общался с работниками ГСЧС: под завалами может быть человек. Живой он или не живой — неизвестно",— говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава ОВА Олег Кипер также добавил, что другие 4 пострадавших получили помощь амбулаторно, необходимости в госпитализации не было.

Напомним, нщеодавно мы писали о том, как выглядит Привоз после атаки. А также о том, что рассказывают жители поврежденного дома