Обстріл Одеси - під завалами шукають людину

Обстріл Одеси — під завалами будинку шукають людину
В Одесі під завалами пошкодженого дев'ятиповерхового будинку може залишатися одна людина. А сама будівля отримала значні руйнації конструкції, тому є загроза її обвалу.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер в ефірі марафону "Єдині новини".
Людина під завалами
Наразі рятувальники продовжують пошукову операцію. Адже скоріш за все, під завалами зараз знаходиться ще один чоловік. В якому він перебуває стані — поки невідомо.
За словами Олега Кіпера, зруйнована будівля має нахил, і фахівці з’ясовують, чи її можна відновити, та чи становить вона загрозу подальшого обвалу. У зв'язку з цим залучають додаткових спеціалістів, щоб оцінити ситуацію.
"З Києва виїхала бригада щоб вивчити можливість перебувати навіть рятувальникам поруч, адже може бути обвал. Щойно спілкувався з працівниками ДСНС: під завалами може бути чоловік. Живий він чи не живий —невідомо",— каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Очільник ОВА Олег Кіпер також додав, що інші 4 постраждалих отримали допомогу амбулаторно, необхідності в ушпиталенні не було.
Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, як виглядає Привоз після атаки. А також про те, що розповідають мешканці пошкодженого будинку
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