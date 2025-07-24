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Головна Одеса Обстріл Одеси — під завалами будинку шукають людину

Обстріл Одеси — під завалами будинку шукають людину

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 13:10
Обстріл Одеси - під завалами шукають людину
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

В Одесі під завалами пошкодженого дев'ятиповерхового будинку може залишатися одна людина. А сама будівля отримала значні руйнації конструкції, тому є загроза її обвалу.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер в ефірі марафону "Єдині новини".

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Людина під завалами

Наразі рятувальники продовжують пошукову операцію. Адже скоріш за все, під завалами зараз знаходиться ще один чоловік. В якому він перебуває стані — поки невідомо.

За словами Олега Кіпера, зруйнована будівля має нахил, і фахівці з’ясовують, чи її можна відновити, та чи становить вона загрозу подальшого обвалу.  У зв'язку з цим залучають додаткових спеціалістів, щоб оцінити ситуацію.

"З Києва виїхала бригада щоб вивчити можливість перебувати навіть рятувальникам поруч, адже може бути обвал. Щойно спілкувався з працівниками ДСНС: під завалами може бути чоловік. Живий він чи не живий —невідомо",— каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Очільник ОВА Олег Кіпер також додав, що інші 4 постраждалих отримали допомогу амбулаторно, необхідності в ушпиталенні не було.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, як виглядає Привоз після атаки. А також про те, що розповідають мешканці пошкодженого будинку

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні Олег Кіпер
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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