Во время обстрела Одессы 24 июля пострадали памятники архитектуры и культуры

Атака на Одессу — повреждены 7 памятников культурного наследия
В результате массированного обстрела ударными дронами 24 июля со стороны вооруженных сил РФ в Одессе было повреждено семь объектов культурного наследия. Четыре из них имеют статус памятников национального значения.
Об этом сообщает Министерство культуры на стратегических коммуникаций.
Разрушенное наследие
Российские дроны сегодня повредили объекты расположены в историческом центре Одессы, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идет о:
- Воронцовском дворце — переулок Воронцовский, 2. Памятник архитектуры национального значения.
- Дворец — Приморский бульвар. Памятник архитектуры национального значения.
- Дом Родоконаки, где размещается отель Hotel de Versal — Приморский бульвар. Памятник архитектуры национального значения.
- Здание гостиницы "Лондонская" — Приморский бульвар. Памятник архитектуры национального значения.
- Здание Мещанской управы — ул. Старопортофранковская, 36 (угол ул. Колонтаевской).
- Фруктовый пассаж — ул. Привозная, 14.
- Корпус станции Одесса-порт — ул. Приморская, 8.
Обстрел Одессы 24 июля
В результате обстрела Одессы 24 июля значительные повреждения получила 9-этажка: разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. В одном из подъездов загорелся пожар. Пострадали четыре человека и один кот.
Одним из объектов попаданий стал известный рынок "Привоз". В торговых павильонах загорелись пожары, которые ликвидировали спасатели.
Кроме того, возникли пожары и по другим адресам: в частном доме и на АЗС. Пострадал в результате обстрела и Приморский бульвар.
Напомним, недавно мы писали о том, как одесский "Привоз" приходит в себя после атаки. А также о повреждениях на Приморском бульваре.
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