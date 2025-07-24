Во время обстрела Одессы 24 июля пострадали памятники архитектуры и культуры

Поврежденный отель "Лондонский". Фото: Новини.LIVE

В результате массированного обстрела ударными дронами 24 июля со стороны вооруженных сил РФ в Одессе было повреждено семь объектов культурного наследия. Четыре из них имеют статус памятников национального значения.

Об этом сообщает Министерство культуры на стратегических коммуникаций.

Реклама

Читайте также:

Разрушенное наследие

Российские дроны сегодня повредили объекты расположены в историческом центре Одессы, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идет о:

Воронцовском дворце — переулок Воронцовский, 2. Памятник архитектуры национального значения.

Дворец — Приморский бульвар. Памятник архитектуры национального значения.

Дом Родоконаки, где размещается отель Hotel de Versal — Приморский бульвар. Памятник архитектуры национального значения.

Здание гостиницы "Лондонская" — Приморский бульвар. Памятник архитектуры национального значения.

Здание Мещанской управы — ул. Старопортофранковская, 36 (угол ул. Колонтаевской).

Фруктовый пассаж — ул. Привозная, 14.

Корпус станции Одесса-порт — ул. Приморская, 8.

Обстрел Одессы 24 июля

В результате обстрела Одессы 24 июля значительные повреждения получила 9-этажка: разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. В одном из подъездов загорелся пожар. Пострадали четыре человека и один кот.

Одним из объектов попаданий стал известный рынок "Привоз". В торговых павильонах загорелись пожары, которые ликвидировали спасатели.

Кроме того, возникли пожары и по другим адресам: в частном доме и на АЗС. Пострадал в результате обстрела и Приморский бульвар.

Напомним, недавно мы писали о том, как одесский "Привоз" приходит в себя после атаки. А также о повреждениях на Приморском бульваре.