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Главная Одесса Атака на Одессу — повреждены 7 памятников культурного наследия

Атака на Одессу — повреждены 7 памятников культурного наследия

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 18:35
Во время обстрела Одессы 24 июля пострадали памятники архитектуры и культуры
Поврежденный отель "Лондонский". Фото: Новини.LIVE

В результате массированного обстрела ударными дронами 24 июля со стороны вооруженных сил РФ в Одессе было повреждено семь объектов культурного наследия. Четыре из них имеют статус памятников национального значения.

Об этом сообщает Министерство культуры на стратегических коммуникаций.

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Российские дроны сегодня повредили объекты расположены в историческом центре Одессы, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идет о:

  • Воронцовском дворце — переулок Воронцовский, 2. Памятник архитектуры национального значения.
  • Дворец — Приморский бульвар. Памятник архитектуры национального значения.
  • Дом Родоконаки, где размещается отель Hotel de Versal — Приморский бульвар. Памятник архитектуры национального значения.
  • Здание гостиницы "Лондонская" — Приморский бульвар. Памятник архитектуры национального значения.
  • Здание Мещанской управы — ул. Старопортофранковская, 36 (угол ул. Колонтаевской).
  • Фруктовый пассаж — ул. Привозная, 14.
  • Корпус станции Одесса-порт — ул. Приморская, 8.

Обстрел Одессы 24 июля

В результате обстрела Одессы 24 июля значительные повреждения получила 9-этажка: разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. В одном из подъездов загорелся пожар. Пострадали четыре человека и один кот.

Одним из объектов попаданий стал известный рынок "Привоз". В торговых павильонах загорелись пожары, которые ликвидировали спасатели.

Кроме того, возникли пожары и по другим адресам: в частном доме и на АЗС. Пострадал в результате обстрела и Приморский бульвар.

Напомним, недавно мы писали о том, как одесский "Привоз" приходит в себя после атаки. А также о повреждениях на Приморском бульваре.

Одесса памятник архитектуры обстрелы Новости Одессы памятник культуры
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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