Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Дельцы в Одессе снимали мужчин с розыска ТЦК — как именно

Дельцы в Одессе снимали мужчин с розыска ТЦК — как именно

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 13:25
Предприниматели в Одессе снимали уклонистов с розыска ТЦК за взятки
Задержание фигурантов. Фото: Национальная полиция Украины

Адвокат и руководство фирмы в Одессе за взятки помогали мужчинам избегать мобилизации благодаря фиктивному трудоустройству на предприятие критической инфраструктуры. Однако во время очередной передачи средств, их поймали с поличным. Фигурантам грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Фигуранты подыскивали мужчин призывного возраста, которые нарушили мобилизационное законодательство и находились в розыске по ТЦК и СП, и предлагали "услуги" в снятии с соответствующей базы. Для этого они способствовали формальному трудоустройству на одесское предприятие критической инфраструктуры, которое бронирует своих работников.

Подозреваемые совершили одну такую сделку, которая стоила клиенту 9500 долларов, ее и задокументировали правоохранители. За эту сумму мужчина был снят с базы розыска и забронирован на предприятии. На работу "работник" не ходил, только ежемесячно отдавал заработную плату своему руководству.

None - фото 1
Изъятые деньги. Фото: Национальная полиция Украины

Задержали дельцов во время следующей их махинации, которая стоила военнообязанному 11 000 долларов. Как только деньги были переданы, следователи их изъяли в качестве вещественных доказательств.

None - фото 2
Обыск у подозреваемых. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержанным адвокату и заместителю директора предприятия суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога и с правом внесения залога в сумме более трех млн грн соответственно. Директор фирмы объявлен в розыск.

Напомним, недавно мы писали о схеме директора фейковой фирмы в Одессе. А также о военном, который ездил с оружием и психотропами.

Одесса взятка Новости Одессы мобилизация задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации