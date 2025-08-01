Предприниматели в Одессе снимали уклонистов с розыска ТЦК за взятки

Задержание фигурантов. Фото: Национальная полиция Украины

Адвокат и руководство фирмы в Одессе за взятки помогали мужчинам избегать мобилизации благодаря фиктивному трудоустройству на предприятие критической инфраструктуры. Однако во время очередной передачи средств, их поймали с поличным. Фигурантам грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Фигуранты подыскивали мужчин призывного возраста, которые нарушили мобилизационное законодательство и находились в розыске по ТЦК и СП, и предлагали "услуги" в снятии с соответствующей базы. Для этого они способствовали формальному трудоустройству на одесское предприятие критической инфраструктуры, которое бронирует своих работников.

Подозреваемые совершили одну такую сделку, которая стоила клиенту 9500 долларов, ее и задокументировали правоохранители. За эту сумму мужчина был снят с базы розыска и забронирован на предприятии. На работу "работник" не ходил, только ежемесячно отдавал заработную плату своему руководству.

Изъятые деньги. Фото: Национальная полиция Украины

Задержали дельцов во время следующей их махинации, которая стоила военнообязанному 11 000 долларов. Как только деньги были переданы, следователи их изъяли в качестве вещественных доказательств.

Обыск у подозреваемых. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержанным адвокату и заместителю директора предприятия суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога и с правом внесения залога в сумме более трех млн грн соответственно. Директор фирмы объявлен в розыск.

Напомним, недавно мы писали о схеме директора фейковой фирмы в Одессе. А также о военном, который ездил с оружием и психотропами.