Предприниматели в Одессе снимали уклонистов с розыска ТЦК за взятки

Дельцы в Одессе снимали мужчин с розыска ТЦК — как именно
Адвокат и руководство фирмы в Одессе за взятки помогали мужчинам избегать мобилизации благодаря фиктивному трудоустройству на предприятие критической инфраструктуры. Однако во время очередной передачи средств, их поймали с поличным. Фигурантам грозит тюремное заключение.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Подробности дела
Фигуранты подыскивали мужчин призывного возраста, которые нарушили мобилизационное законодательство и находились в розыске по ТЦК и СП, и предлагали "услуги" в снятии с соответствующей базы. Для этого они способствовали формальному трудоустройству на одесское предприятие критической инфраструктуры, которое бронирует своих работников.
Подозреваемые совершили одну такую сделку, которая стоила клиенту 9500 долларов, ее и задокументировали правоохранители. За эту сумму мужчина был снят с базы розыска и забронирован на предприятии. На работу "работник" не ходил, только ежемесячно отдавал заработную плату своему руководству.
Задержали дельцов во время следующей их махинации, которая стоила военнообязанному 11 000 долларов. Как только деньги были переданы, следователи их изъяли в качестве вещественных доказательств.
Какое наказание грозит
Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Задержанным адвокату и заместителю директора предприятия суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога и с правом внесения залога в сумме более трех млн грн соответственно. Директор фирмы объявлен в розыск.
Напомним, недавно мы писали о схеме директора фейковой фирмы в Одессе. А также о военном, который ездил с оружием и психотропами.
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