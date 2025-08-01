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Главная Одесса Обманул 81 одессита — как накажут директора фейковой фирмы

Обманул 81 одессита — как накажут директора фейковой фирмы

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 11:05
Финансовая пирамида - мошенник обманул 81 одессита на более 12 миллионов
Фигурант возле суда. Фото: Национальная полиция Украины

Мошенник обманул 81 одессита, убедив их инвестировать деньги в его фирму, которой на самом деле не существовало. Однако потом дельца на этом разоблачили и задержали — ему грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Фигурант 60 лет выдавал себя за владельца компании, которая якобы специализировалась на инвестировании в криптовалюту и приносила сверхприбыли. Он убеждал людей в выгодности инвестирования денег в свою фирму, которой на самом деле не было, а саму сферу деятельности активно популяризировал в социальных сетях и на публичных встречах с одесситами.

Делец гарантировал вкладчикам высокие проценты и обязательный возврат вкладов. А также — дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов. Для сохранения доверия граждан иногда платил им минимальные суммы.

Таким образом фигурант обманул 81 одессита на общую сумму 12,2 млн гривен. Сейчас нанесенный ущерб он не возместил. После разоблачения полицейскими он начал скрываться от следствия, но его все равно разрубили и задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 20-ти миллионов гривен, которым он не воспользовался.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч.ч. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, в частности совершенном повторно, в особо крупных размерах). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о мошенниках, которые обманули мать пропавшего солдата. А также об одессите, который обманывал людей, не выходя из тюрьмы.

Одесса полиция мошенничество Новости Одессы задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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