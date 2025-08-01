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Головна Одеса Одеситам відключать світло — кому готувати повербанки

Одеситам відключать світло — кому готувати повербанки

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 09:55
Масштабне відключення світла в Одесі — адреси відключень та коли відновлять електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 1 серпня, в Одесі  проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах. Тому десятки вулиць міста будуть до вечора знеструмлені. Світло обіцяють повернути приблизно о 20:00, але час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • О. Вадатурського, 79-131,
  • Гранатна, 1-13,2-16/б,
  • Г.Михайленко, 18-28, 37-51,
  • Йозефа Прибіка, 7-28/б,
  • Розумовська, 58,60,
  •  Скісна, 78,78а,78б,
  • Столярського, 4-Г,
  • І. Фунтового, 42-54,
  • пл. Михайлівська, 12/14,
  • пров. Гранатний, 2,3,4,5,6,6А,8/
  • корп.1, пров.Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

  • Альпіністів, 9-24,  
  • 1-а Садова, 1-39,
  • 2-а Садова, 1-42,
  • 3-я Садова, 1-49,
  • 4-а Садова, 6-38,
  • 5-а Садова, 1-14,
  • 6-а Садова, 1-71,
  • Л. Симиренка,  
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Донецька, 1/1-25,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кінноармійська, 1,1а;
  • Котляревського, 1-23,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Кузнецова Капітана, 3-14,
  • Мала Садова, 2-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Наклона, 17/1,
  • Світла,
  • Осіння, 1-12,  
  • Похила,
  • Каменярів, 1-174,
  • Чайкова, 1-71,
  • пров. 2-й,
  • 3-й Хаджибейський,
  • Шептицького, 1,3,5;
  • Штильова, 2-118,/а,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • С.Узікова,9-39,
  • Хаджибейська дорога,
  • Республіканська,
  • Сергія Ядова, 58,
  • пров. 2-й, 3-й Хаджибейський,  
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
  • пров. 1-й Нафтовиків, 1а,2,3,4,5,6,9,11,13,
  • пров. Гінзбург Людмили, 5-43,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7;
  • пров. Оранжерейний, 18а-43а,
  • вул. Українки Лесі, 10, 11,11А, 12,20;
  • просп. Князя Володимира Великого, 52,
  • узвіз 2-й  Пересипський, 1-23.

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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