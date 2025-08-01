Масштабне відключення світла в Одесі — адреси відключень та коли відновлять електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 1 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах. Тому десятки вулиць міста будуть до вечора знеструмлені. Світло обіцяють повернути приблизно о 20:00, але час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

О. Вадатурського, 79-131,

Гранатна, 1-13,2-16/б,

Г.Михайленко, 18-28, 37-51,

Йозефа Прибіка, 7-28/б,

Розумовська, 58,60,

Скісна, 78,78а,78б,

Столярського, 4-Г,

І. Фунтового, 42-54,

пл. Михайлівська, 12/14,

пров. Гранатний, 2,3,4,5,6,6А,8/

корп.1, пров.Кордонний, 1-35,

пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

Альпіністів, 9-24,

1-а Садова, 1-39,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 6-38,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

Л. Симиренка,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;

Донецька, 1/1-25,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кінноармійська, 1,1а;

Котляревського, 1-23,

Кошиця Олександра, 1-69,

Кузнецова Капітана, 3-14,

Мала Садова, 2-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Наклона, 17/1,

Світла,

Осіння, 1-12,

Похила,

Каменярів, 1-174,

Чайкова, 1-71,

пров. 2-й,

3-й Хаджибейський,

Шептицького, 1,3,5;

Штильова, 2-118,/а,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

С.Узікова,9-39,

Хаджибейська дорога,

Республіканська,

Сергія Ядова, 58,

пров. 2-й, 3-й Хаджибейський,

пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6;

пров. 1-й Нафтовиків, 1а,2,3,4,5,6,9,11,13,

пров. Гінзбург Людмили, 5-43,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3,3а,5,7;

пров. Оранжерейний, 18а-43а,

вул. Українки Лесі, 10, 11,11А, 12,20;

просп. Князя Володимира Великого, 52,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.