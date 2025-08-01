Масштабне відключення світла в Одесі — адреси відключень та коли відновлять електрику

Одеситам відключать світло — кому готувати повербанки
Сьогодні, 1 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах. Тому десятки вулиць міста будуть до вечора знеструмлені. Світло обіцяють повернути приблизно о 20:00, але час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- О. Вадатурського, 79-131,
- Гранатна, 1-13,2-16/б,
- Г.Михайленко, 18-28, 37-51,
- Йозефа Прибіка, 7-28/б,
- Розумовська, 58,60,
- Скісна, 78,78а,78б,
- Столярського, 4-Г,
- І. Фунтового, 42-54,
- пл. Михайлівська, 12/14,
- пров. Гранатний, 2,3,4,5,6,6А,8/
- корп.1, пров.Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- Альпіністів, 9-24,
- 1-а Садова, 1-39,
- 2-а Садова, 1-42,
- 3-я Садова, 1-49,
- 4-а Садова, 6-38,
- 5-а Садова, 1-14,
- 6-а Садова, 1-71,
- Л. Симиренка,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Донецька, 1/1-25,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кінноармійська, 1,1а;
- Котляревського, 1-23,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Кузнецова Капітана, 3-14,
- Мала Садова, 2-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Наклона, 17/1,
- Світла,
- Осіння, 1-12,
- Похила,
- Каменярів, 1-174,
- Чайкова, 1-71,
- пров. 2-й,
- 3-й Хаджибейський,
- Шептицького, 1,3,5;
- Штильова, 2-118,/а,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- С.Узікова,9-39,
- Хаджибейська дорога,
- Республіканська,
- Сергія Ядова, 58,
- пров. 2-й, 3-й Хаджибейський,
- пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
- пров. 1-й Нафтовиків, 1а,2,3,4,5,6,9,11,13,
- пров. Гінзбург Людмили, 5-43,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7;
- пров. Оранжерейний, 18а-43а,
- вул. Українки Лесі, 10, 11,11А, 12,20;
- просп. Князя Володимира Великого, 52,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 18:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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