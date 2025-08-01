Масштабное отключение света в Одессе — адреса отключений и когда восстановят электричество

Одесситам отключат свет — кому готовить повербанки
Сегодня, 1 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах. Поэтому десятки улиц города будут до вечера обесточены. Свет обещают вернуть примерно в 20:00, но время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Центральный РЭС:
- А. Вадатурского, 79-131,
- Гранатная, 1-13,2-16/б,
- Г.Михайленко, 18-28, 37-51,
- Йозефа Прибика, 7-28/б,
- Разумовская, 58,60,
- Косая, 78,78а,78б,
- Столярского, 4-Г,
- И. Фунтового, 42-54,
- пл. Михайловская, 12/14,
- переулок Гранатный, 2,3,4,5,6,6А,8/
- корп.1, пер.Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 20:00.
Северный РЭС:
- Альпинистов, 9-24,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 6-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Л. Симиренко,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Донецкая, 1/1-25,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Конноармейская, 1,1а;
- Котляревского, 1-23,
- Кошица Александра, 1-69,
- Кузнецова Капитана, 3-14,
- Малая Садовая, 2-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Наклона, 17/1,
- Светлая,
- Осенняя, 1-12,
- Наклонная,
- Каменщиков, 1-174,
- Чайкова, 1-71,
- 2-й переулок,
- 3-й Хаджибейский,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Штилевая, 2-118,/а,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- С.Узикова,9-39,
- Хаджибейская дорога,
- Республиканская,
- Сергея Ядова, 58,
- переулок 2-й, 3-й Хаджибейский,
- переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. 1-й Нефтяников, 1а,2,3,4,5,6,9,11,13,
- переулок Гинзбург Людмилы, 5-43,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7;
- переулок Оранжерейный, 18а-43а,
- ул. Украинки Леси, 10, 11,11А, 12,20;
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 18:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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