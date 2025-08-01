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Главная Одесса Одесситам отключат свет — кому готовить повербанки

Одесситам отключат свет — кому готовить повербанки

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 09:55
Масштабное отключение света в Одессе — адреса отключений и когда восстановят электричество
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 1 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах. Поэтому десятки улиц города будут до вечера обесточены. Свет обещают вернуть примерно в 20:00, но время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Центральный РЭС:

  • А. Вадатурского, 79-131,
  • Гранатная, 1-13,2-16/б,
  • Г.Михайленко, 18-28, 37-51,
  • Йозефа Прибика, 7-28/б,
  • Разумовская, 58,60,
  • Косая, 78,78а,78б,
  • Столярского, 4-Г,
  • И. Фунтового, 42-54,
  • пл. Михайловская, 12/14,
  • переулок Гранатный, 2,3,4,5,6,6А,8/
  • корп.1, пер.Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

  • Альпинистов, 9-24,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 6-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Л. Симиренко,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Конноармейская, 1,1а;
  • Котляревского, 1-23,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Кузнецова Капитана, 3-14,
  • Малая Садовая, 2-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Наклона, 17/1,
  • Светлая,
  • Осенняя, 1-12,
  • Наклонная,
  • Каменщиков, 1-174,
  • Чайкова, 1-71,
  • 2-й переулок,
  • 3-й Хаджибейский,
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Штилевая, 2-118,/а,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • С.Узикова,9-39,
  • Хаджибейская дорога,
  • Республиканская,
  • Сергея Ядова, 58,
  • переулок 2-й, 3-й Хаджибейский,
  • переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. 1-й Нефтяников, 1а,2,3,4,5,6,9,11,13,
  • переулок Гинзбург Людмилы, 5-43,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7;
  • переулок Оранжерейный, 18а-43а,
  • ул. Украинки Леси, 10, 11,11А, 12,20;
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 18:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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