Масштабное отключение света в Одессе — адреса отключений и когда восстановят электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 1 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах. Поэтому десятки улиц города будут до вечера обесточены. Свет обещают вернуть примерно в 20:00, но время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Центральный РЭС:

А. Вадатурского, 79-131,

Гранатная, 1-13,2-16/б,

Г.Михайленко, 18-28, 37-51,

Йозефа Прибика, 7-28/б,

Разумовская, 58,60,

Косая, 78,78а,78б,

Столярского, 4-Г,

И. Фунтового, 42-54,

пл. Михайловская, 12/14,

переулок Гранатный, 2,3,4,5,6,6А,8/

корп.1, пер.Кордонный, 1-35,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

Альпинистов, 9-24,

1-я Садовая, 1-39,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 6-38,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

Л. Симиренко,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;

Донецкая, 1/1-25,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Конноармейская, 1,1а;

Котляревского, 1-23,

Кошица Александра, 1-69,

Кузнецова Капитана, 3-14,

Малая Садовая, 2-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Наклона, 17/1,

Светлая,

Осенняя, 1-12,

Наклонная,

Каменщиков, 1-174,

Чайкова, 1-71,

2-й переулок,

3-й Хаджибейский,

Шептицкого, 1,3,5;

Штилевая, 2-118,/а,

дорога Николаевская, 65,

дорога Южная, 1-73,

С.Узикова,9-39,

Хаджибейская дорога,

Республиканская,

Сергея Ядова, 58,

переулок 2-й, 3-й Хаджибейский,

переулок 1-й Дунаевский, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6;

пер. 1-й Нефтяников, 1а,2,3,4,5,6,9,11,13,

переулок Гинзбург Людмилы, 5-43,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3,3а,5,7;

переулок Оранжерейный, 18а-43а,

ул. Украинки Леси, 10, 11,11А, 12,20;

просп. Князя Владимира Великого, 52,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 18:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.