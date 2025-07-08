Одеський шахрай "ремонтував" кондиціонери із в'язниці

Поліцейська оформлює протокол. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Утриманець одеської колонії, який був засуджений на 5 років ув'язнення за крадіжки, ошукував містян, вимагаючи з них передплату за ремонт кондиціонерів, робити який, звісно, не збирався. Потерпілі звернулися до поліції — тепер чоловіку загрожує ще один тюремний термін, на цей раз за шахрайство.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Правоохоронці встановили, що підозрюваний розмістив на одному із сайтів оголошення щодо надання послуг зі встановлення кондиціонерів. На пропозицію почали відгукуватись громадяни. У листуваннях з ними чоловік запевняв, що бригада приїде виконувати роботи, щойно буде здійснена передоплата. Люди погоджувалися на умову "майстра" і перераховували гроші на вказаний ним рахунок, після чого їхні номери блокувалися. Загалом правопорушник у такий спосіб за два дні ошукав п’ятьох одеситів на 19 тис. 300 гривень.



Не дочекавшись обіцяного, потерпілі звернулися до поліції. Правоохоронці встановили, що за аферами стоїть 29-річний утриманець одеської колонії, неодноразово судимий за майнові злочини, зокрема й крадіжки. У фігуранта вилучили в якості речового доказу мобільний телефон, за допомогою якого він здійснював протиправну діяльність на платформі оголошень і спілкувався з потерпілими.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене повторно). Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шахрая, який обкрадав військових. А також про фейкові листи з податкової, які надходили одеситам.