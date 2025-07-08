Прогноз погоди на завтра, 9 липня в Одесі і області - синоптики обіцяють дощі

Готуйте парасольки — прогноз погоди на завтра на Одещині
Завтра, у середу, 9 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, жодних опадів не прогнозують. Однак мешканців регіону про дощі, грози та шквальний вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність. Вітер буде південний, 7-12 м/с. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза та шквал 15-18 м/с.
Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, після півдня — від +31 °C до +36 °C, а у прибережній зоні до +26...+28 °C. На автошляхах області місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Крім того, по регіону завтра очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
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