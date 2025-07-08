Прогноз погоды на завтра, 9 июля в Одессе и области - синоптики обещают дожди

Готовьте зонтики — прогноз погоды на завтра на Одесчине
Завтра, в среду, 9 июля, в Одессе будет переменная облачность, никаких осадков не прогнозируют. Однако жителей региона предпредили о дождях, грозах и шквальном ветре.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер ожидается южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +21...+23 °C, а днем потеплеет до +26...+28 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность. Ветер будет южный, 7-12 м/с. Днем местами кратковременный дождь, гроза и шквал 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью будет достигать +18...+23 °C, после полудня — от +31 °C до +36 °C, а в прибрежной зоне до +26...+28 °C. На автодорогах области местами дымка, видимость 1-2 км.
Кроме того, по региону завтра ожидается повышенный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения возгораний в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).
Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.
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