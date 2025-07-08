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Главная Одесса Мастер из тюрьмы — как мошенник обманывал одесситов

Мастер из тюрьмы — как мошенник обманывал одесситов

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 18:20
Одесский мошенник "ремонтировал" кондиционеры из тюрьмы
Полицейская оформляет протокол. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Заключенный из одесской колонии, который был осужден на 5 лет заключения за кражи, обманывал горожан, требуя с них предоплату за ремонт кондиционеров, делать который, естественно, не собирался. Потерпевшие обратились в полицию — теперь мужчине грозит еще один тюремный срок, на этот раз за мошенничество.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Правоохранители установили, что подозреваемый разместил на одном из сайтов объявление о предоставлении услуг по установке кондиционеров. На предложение начали откликаться граждане. В переписках с ними мужчина уверял, что бригада приедет выполнять работы, как только будет осуществлена предоплата. Люди соглашались на условие "мастера" и перечисляли деньги на указанный им счет, после чего их номера блокировались. Всего правонарушитель таким образом за два дня обманул пятерых одесситов на 19 тыс. 300 гривен.

Не дождавшись обещанного, потерпевшие обратились в полицию. Правоохранители установили, что за аферами стоит 29-летний заключенный одесской колонии, неоднократно судимый за имущественные преступления, в том числе и кражи. У фигуранта изъяли в качестве вещественного доказательства мобильный телефон, с помощью которого он осуществлял противоправную деятельность на платформе объявлений и общался с потерпевшими.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничество, совершенное повторно). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мошеннике, который обворовывал военных. А также о фейковых письмах из налоговой, которые поступали одесситам.

Одесса тюрьма мошенничество Новости Одессы Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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