Мати зниклого військового втратила гроші через SMS від шахраїв

Руки в кайданках. Фото ілюстративне: freepik

Мати військового, який зник безвісти на Донеччині, три місяці вірила, що спілкується з сином. Зловмисники писали їй від його імені, виманили документи, а згодом й кошти. Загальна сума збитків — майже пів мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Видурила гроші у матері військового

З матеріалів слідства відомо, що уродженка Чорноморська, разом з двома спільниками видурила гроші й документи в жінки, чий син зник безвісти на фронті.

Солдат, прикордонник третьої застави, зник у жовтні 2023 року біля Макіївки. В грудні мати отримала офіційне сповіщення про його зникнення. У серпні 2024 року вона почала отримувати SMS-повідомлення, нібито від сина. У них він просив передати документи й гроші через "знайомого".

Жінка повірила. 11 вересня на автостанції в Чорноморську вона передала чоловіку, який представився "другом сина", пакет із паспортом, військовим квитком, посвідченням УБД, медичними довідками та готівкою: 136 тисяч гривень, 500 доларів, 15 тисяч турецьких лір і 40 євро. Загальна сума склала 174 тисячі гривень.

Та це була лише перша хвиля. Через кілька місяців шахраї знову "вийшли на зв’язок" з того ж номера. Знову прохання про допомогу. 31 грудня 2024 року вона переказала ще 120 тисяч гривень на банківський рахунок, вважаючи, що гроші отримає син. Останній платіж — 120 тисяч — вона зробила 10 січня 2025 року.

Яке покарання за шахрайство

Усі кошти між собою розділили троє учасників злочину. Одна з них — уродженка Чорноморська, офіційно не працевлаштована, з двома дітьми на утриманні. Її визнали винною одразу за кількома статтями — зокрема, шахрайство в умовах воєнного стану.

Суд призначив їй 3 роки позбавлення волі, але звільнив від відбування з іспитовим терміном 2 роки. Вона повинна буде регулярно з’являтись до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

Кримінальні провадження щодо двох інших учасників схеми виділено в окреме провадження.

Нагадаємо, Мукачівський міськрайонний суд визнав винним чоловіка, який привласнив кошти державної допомоги родині загиблого захисника України. Також ми писали, що що у Луцьку суд визнав адвокатку винною у зловживанні впливом на посадових осіб ТЦК. За корупційні домовленості вона отримала покарання.