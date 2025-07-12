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Главная Одесса На Одесчине мошенники обманули мать пропавшего солдата

На Одесчине мошенники обманули мать пропавшего солдата

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 16:18
Мать пропавшего военного потеряла деньги из-за SMS от мошенников
Руки в наручниках. Фото иллюстративное: freepik

Мать военного, который пропал без вести в Донецкой области, три месяца верила, что общается с сыном. Злоумышленники писали ей от его имени, выманили документы, а затем и средства. Общая сумма ущерба — почти полмиллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Выманила деньги у матери военного

Из материалов следствия известно, что уроженка Черноморска, вместе с двумя сообщниками выманила деньги и документы у женщины, чей сын пропал без вести на фронте.

Солдат, пограничник третьей заставы, исчез в октябре 2023 года возле Макеевки. В декабре мать получила официальное уведомление о его исчезновении. В августе 2024 года она начала получать SMS-сообщения, якобы от сына. В них он просил передать документы и деньги через "знакомого".

Женщина поверила. 11 сентября на автостанции в Черноморске она передала мужчине, который представился "другом сына", пакет с паспортом, военным билетом, удостоверением УБД, медицинскими справками и наличными: 136 тысяч гривен, 500 долларов, 15 тысяч турецких лир и 40 евро. Общая сумма составила 174 тысячи гривен.

Но это была только первая волна. Через несколько месяцев мошенники снова "вышли на связь" с того же номера. Опять просьба о помощи. 31 декабря 2024 года она перевела еще 120 тысяч гривен на банковский счет, считая, что деньги получит сын. Последний платеж — 120 тысяч — она сделала 10 января 2025 года.

Какое наказание за мошенничество

Все средства между собой разделили трое участников преступления. Одна из них — уроженка Черноморска, официально не трудоустроена, с двумя детьми на иждивении. Ее признали виновной сразу по нескольким статьям — в частности, мошенничество в условиях военного положения.

Суд назначил ей 3 года лишения свободы, но освободил от отбывания с испытательным сроком 2 года. Она должна будет регулярно появляться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства.

Уголовные производства в отношении двух других участников схемы выделены в отдельное производство.

Напомним, Мукачевский горрайонный суд признал виновным мужчину, который присвоил средства государственной помощи семье погибшего защитника Украины. Также мы писали, что в Луцке суд признал адвоката виновным в злоупотреблении влиянием на должностных лиц ТЦК. За коррупционные договоренности она получила наказание.

Одесса мошенничество Одесская область военные Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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