Фінансова піраміда - шахрай ошукав 81 одесита на понад 12 мільйонів

Фігурант біля суду. Фото: Національна поліція України

Шахрай ошукав 81 одесита, переконавши їх інвестувати гроші у його фірму, якої насправді не існувало. Однак потім ділка на цьому викрили та затримали — йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Фігурант 60 років видавав себе за власника компанії, яка нібито спеціалізувалася на інвестуванні у криптовалюту та приносила надприбутки. Він переконував людей у вигідності інвестування грошей у свою фірму, якої насправді не мав, а саму сферу діяльності активно популяризував у соціальних мережах та на публічних зустрічах з одеситами.



Ділок гарантував вкладникам високі відсотки та обов’язкове повернення внесків. А також — додаткові виплати за залучення нових інвесторів. Задля збереження довіри громадян іноді сплачував їм мінімальні суми.



Таким чином фігурант ошукав 81 одесита на загальну суму 12,2 млн гривень. Наразі завдані збитки він не відшкодував. Після викриття поліцейськими він почав переховуватися від слідства, але його все одно розрукали та затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 20-ти мільйонів гривень, яким він не скористався.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч.ч. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно, у особливо великих розмірах). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шахраїв, які обдурили матір зниклого солдата. А також про одесита, який ошукував людей, не виходячи з в'язниці.