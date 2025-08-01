Военного ВСУ в Одесской области судили за оружие и наркотики

Судья с молотком. Фото иллюстративное: НААУ

Военный ездил по дорогам Одесской области с каннабисом и огнестрельным оружием. Однако на одном из блокпостов его поймали с поличным и открыли дело, которое рассматривали в Великомихайловском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военного из села Ворошиловград остановили на блокпосту в селе Новопетровка. Полицейские заметили стартовый пистолет "RETAY" модели G17 калибра 9 мм, который был переделан в боевой. После тщательного осмотра авто, правоохранители нашли еще и более 20 граммов каннабиса и трубку для курения.

Служащий объяснил, что находясь на реабилитации и лечении в селе Жеребково нашел пистолет возле пруда в канаве и подобрал его. А каннабис заметил вблизи трассы неподалеку от Подольска, взял его с собой и хранил в аптечке.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч.1 ст.309, ч. 1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и хранение психотропных веществ). Служащего освободили от 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, недавно мы писали о военном, который украл шлифовальную машинку. А также о том, как наказали служащего ВСУ за резню в одесской Аркадии.