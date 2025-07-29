Военный порезал гражданского в Аркадии в Одессе - какое наказание

Молоток судьи. Фото иллюстративное: zmina.info

Военный выпивал в одесской Аркадии с малознакомыми мужчинами. Между ними время от времени возникали конфликты и драки, одна из которых завершилась поножовщиной. Дело рассматривали в Приморском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Военный, уроженец села Цебриково Одесской области выпивал с малоизвестными мужчинами в заведениях отдыха в Аркадии. Между мужчинами постоянно возникали конфликты с драками, однако после каждой стычки им удавалось найти общий язык. Но во время одного из споров служащий не сдержался, достал нож и ударил им оппонента 2 раза в шею и несколько раз в лицо, причинив тяжкие телесные повреждения.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений). Суд приговорил военного к 8 годам лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, который порезал мужчину в Одесской области. А также о служащем ВСУ, который украл авто.