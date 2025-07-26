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Главная Одесса Военный на Одесчине порезал мужчину — как наказал суд

Военный на Одесчине порезал мужчину — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 01:33
Пьяный военный порезал мужчину в Одесской области: приговор
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области военнослужащий ударил ножом знакомого. Конфликт возник из-за ссоры и драки во время застолья. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный подрезал знакомого

Из материалов следствия известно, что инцидент произошел вечером 21 февраля 2025 года. Солдат вместе с братом и несколькими друзьями, среди которых был и потерпевший, употреблял спиртное у себя дома. Во время застолья между ним и знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Чтобы избежать дальнейших столкновений, обвиняемый вышел из дома, однако потерпевший догнал его на улице и ударил в голову. В ответ солдат достал из кармана нож и дважды ударил им нападавшего в живот. Пострадавшего госпитализировали с ранениями и сильным внутренним кровотечением.

Какое наказание за ножевое ранение

Суд признал вину военнослужащего по статье умышленное тяжкое телесное повреждение. Учитывая искреннее раскаяние, отсутствие судимостей, положительную характеристику из воинской части и позицию потерпевшего, ему назначили наказание с испытательным сроком.

Кроме этого, потерпевший также заявил, что простил нападающему и попросил суд не наказывать его лишением свободы.

На обвиняемого возложили обязанности: не выезжать за границу, периодически появляться в орган пробации и пройти программу "Преодоление агрессивного поведения".

Напомним, в Одесской области будут судить военнослужащего, который передавал ФСБ точные данные об учебных полигонах. Также мы писали, что в Одесской области правоохранители разоблачили городского голову и двух предпринимателей, которые организовали незаконную добычу песка из Дуная.

Одесса поножовщина Одесская область военные Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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