Пьяный военный порезал мужчину в Одесской области: приговор

Военный на Одесчине порезал мужчину — как наказал суд
В Одесской области военнослужащий ударил ножом знакомого. Конфликт возник из-за ссоры и драки во время застолья. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Военный подрезал знакомого
Из материалов следствия известно, что инцидент произошел вечером 21 февраля 2025 года. Солдат вместе с братом и несколькими друзьями, среди которых был и потерпевший, употреблял спиртное у себя дома. Во время застолья между ним и знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Чтобы избежать дальнейших столкновений, обвиняемый вышел из дома, однако потерпевший догнал его на улице и ударил в голову. В ответ солдат достал из кармана нож и дважды ударил им нападавшего в живот. Пострадавшего госпитализировали с ранениями и сильным внутренним кровотечением.
Какое наказание за ножевое ранение
Суд признал вину военнослужащего по статье умышленное тяжкое телесное повреждение. Учитывая искреннее раскаяние, отсутствие судимостей, положительную характеристику из воинской части и позицию потерпевшего, ему назначили наказание с испытательным сроком.
Кроме этого, потерпевший также заявил, что простил нападающему и попросил суд не наказывать его лишением свободы.
На обвиняемого возложили обязанности: не выезжать за границу, периодически появляться в орган пробации и пройти программу "Преодоление агрессивного поведения".
Напомним, в Одесской области будут судить военнослужащего, который передавал ФСБ точные данные об учебных полигонах. Также мы писали, что в Одесской области правоохранители разоблачили городского голову и двух предпринимателей, которые организовали незаконную добычу песка из Дуная.
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