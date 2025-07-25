Мера та бізнесменів на Одещині викрили в незаконному видобутку

Поліцейські на місці незаконний видобуток піску з Дунаю. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці викрили міського голову та двох підприємців, які організували незаконний видобуток піску з Дунаю. Сировину використали для особистих потреб.

Про це у п'ятницю, 25 липня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Місце, де незаконно видобували пісок. Фото: Нацполіція

Поліція на місці злочину. Фото: Нацполіція

Видобували пісок у Дунаї

За інформацією поліції, видобуту сировину ділки використовували для зведення приватного мультимодального терміналу. Організаторами схеми були керівники двох приватних компаній, що працюють у сфері водного транспорту. Вони залучили спецтехніку і без відповідної ліцензії почали добувати пісок. Експертиза підтвердила обсяги незаконного видобутку — щонайменше на 17 мільйонів гривень.

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Техніка, якою видобували пісок. Фото: Нацполіція

Як діяла схема з видобутку піску

Аби уникнути перевірок і проблем, підприємці залучили до справи мера. Він, знаючи про порушення, не лише закрив на них очі, а й сприяв у їх реалізації. Як посадовець, що мав стежити за дотриманням природоохоронного законодавства, він фактично покривав схему.

Шланг, яким видобували пісок. Фото: Нацполіція

Видобутий пісок. Фото: Нацполіція

Загальні збитки, за оцінками фахівців, сягнули понад 172 мільйони гривень. Проте сума може зрости після завершення всіх перевірок.

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Яке покарання за видобуток корисних копалин

Підприємцям вже повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу щодо незаконного видобутку надр і відмивання коштів. Їм загрожує до 8 років ув’язнення. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави у 60 мільйонів гривень.

Міському голові оголошено підозру у пособництві незаконному видобутку. Йому теж призначили арешт із правом внесення застави — 39 мільйонів гривень. За вчинене йому загрожує до 6 років тюрми.

Правоохоронці вилучили техніку, яку використовували для видобування піску.

Нагадаємо, житель Одеси відправляв посилки з наркотиками поштою під виглядом іграшок. Також ми писали, що посадовець Одеського ТЦК та СП обіцяв чоловіку виключення зі списку розшукуваних осіб за хабар.