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Головна Одеса На Одещині мер попався на схемі з незаконним видобутком піску

На Одещині мер попався на схемі з незаконним видобутком піску

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 11:45
Мера та бізнесменів на Одещині викрили в незаконному видобутку
Поліцейські на місці незаконний видобуток піску з Дунаю. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці викрили міського голову та двох підприємців, які організували незаконний видобуток піску з Дунаю. Сировину використали для особистих потреб. 

Про це у п'ятницю, 25 липня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

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Поліція на місці злочину. Фото: Нацполіція

Видобували пісок у Дунаї

За інформацією поліції, видобуту сировину ділки використовували для зведення приватного мультимодального терміналу. Організаторами схеми були керівники двох приватних компаній, що працюють у сфері водного транспорту. Вони залучили спецтехніку і без відповідної ліцензії почали добувати пісок. Експертиза підтвердила обсяги незаконного видобутку — щонайменше на 17 мільйонів гривень.

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Техніка, якою видобували пісок. Фото: Нацполіція

Як діяла схема з видобутку піску

Аби уникнути перевірок і проблем, підприємці залучили до справи мера. Він, знаючи про порушення, не лише закрив на них очі, а й сприяв у їх реалізації. Як посадовець, що мав стежити за дотриманням природоохоронного законодавства, він фактично покривав схему.

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Шланг, яким видобували пісок. Фото: Нацполіція
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Видобутий пісок. Фото: Нацполіція

Загальні збитки, за оцінками фахівців, сягнули понад 172 мільйони гривень. Проте сума може зрости після завершення всіх перевірок.

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Яке покарання за видобуток корисних копалин

Підприємцям вже повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу щодо незаконного видобутку надр і відмивання коштів. Їм загрожує до 8 років ув’язнення. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави у 60 мільйонів гривень.

Міському голові оголошено підозру у пособництві незаконному видобутку. Йому теж призначили арешт із правом внесення застави — 39 мільйонів гривень. За вчинене йому загрожує до 6 років тюрми.

Правоохоронці вилучили техніку, яку використовували для видобування піску.

Нагадаємо, житель Одеси відправляв посилки з наркотиками поштою під виглядом іграшок. Також ми писали, що посадовець Одеського ТЦК та СП обіцяв чоловіку виключення зі списку розшукуваних осіб за хабар.

Одеса Одеська область видобуток піску Новини Одеси злочин видобуток
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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