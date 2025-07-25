Мэра и бизнесменов в Одесской области уличили в незаконной добыче

Полицейские на месте незаконной добычи песка из Дуная. Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители разоблачили городского голову и двух предпринимателей, которые организовали незаконную добычу песка из Дуная. Сырье использовали для личных нужд.

Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Полиция на месте преступления. Фото: Нацполиция

Добывали песок в Дунае

По информации полиции, добытое сырье дельцы использовали для возведения частного мультимодального терминала. Организаторами схемы были руководители двух частных компаний, работающих в сфере водного транспорта. Они привлекли спецтехнику и без соответствующей лицензии начали добывать песок. Экспертиза подтвердила объемы незаконной добычи — минимум на 17 миллионов гривен.

Техника, которой добывали песок. Фото: Нацполиция

Как действовала схема по добыче песка

Чтобы избежать проверок и проблем, предприниматели привлекли к делу мэра. Он, зная о нарушениях, не только закрыл на них глаза, но и способствовал в их реализации. Как чиновник, который должен был следить за соблюдением природоохранного законодательства, он фактически покрывал схему.

Шланг, которым добывали песок. Фото: Нацполиция

Добытый песок. Фото: Нацполиция

Общие убытки, по оценкам специалистов, составили более 172 миллионов гривен. Однако сумма может возрасти после завершения всех проверок.

Какое наказание за добычу полезных ископаемых

Предпринимателям уже сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса о незаконной добыче недр и отмывании средств. Им грозит до 8 лет заключения. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью залога в 60 миллионов гривен.

Городскому голове объявлено подозрение в пособничестве незаконной добыче. Ему тоже назначили арест с правом внесения залога — 39 миллионов гривен. За совершенное ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Правоохранители изъяли технику, которую использовали для добычи песка.

Напомним, житель Одессы отправлял посылки с наркотиками по почте под видом игрушек. Также мы писали, что чиновник Одесского ТЦК и СП обещал мужчине исключение из списка разыскиваемых лиц за взятку.