Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине мэр попался на схеме с незаконной добычей песка

На Одесчине мэр попался на схеме с незаконной добычей песка

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 11:45
Мэра и бизнесменов в Одесской области уличили в незаконной добыче
Полицейские на месте незаконной добычи песка из Дуная. Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители разоблачили городского голову и двух предпринимателей, которые организовали незаконную добычу песка из Дуная. Сырье использовали для личных нужд.

Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:
На Одещині мер міста попався на схемі з незаконним видобутком - фото 1
Место, где незаконно добывали песок. Фото: Нацполиция
На Одещині мер міста попався на схемі з незаконним видобутком - фото 2
Полиция на месте преступления. Фото: Нацполиция

Добывали песок в Дунае

По информации полиции, добытое сырье дельцы использовали для возведения частного мультимодального терминала. Организаторами схемы были руководители двух частных компаний, работающих в сфере водного транспорта. Они привлекли спецтехнику и без соответствующей лицензии начали добывать песок. Экспертиза подтвердила объемы незаконной добычи — минимум на 17 миллионов гривен.

На Одещині мер міста попався на схемі з незаконним видобутком - фото 3
Техника, которой добывали песок. Фото: Нацполиция

Как действовала схема по добыче песка

Чтобы избежать проверок и проблем, предприниматели привлекли к делу мэра. Он, зная о нарушениях, не только закрыл на них глаза, но и способствовал в их реализации. Как чиновник, который должен был следить за соблюдением природоохранного законодательства, он фактически покрывал схему.

На Одещині мер міста попався на схемі з незаконним видобутком - фото 4
Шланг, которым добывали песок. Фото: Нацполиция
На Одещині мер міста попався на схемі з незаконним видобутком - фото 5
Добытый песок. Фото: Нацполиция

Общие убытки, по оценкам специалистов, составили более 172 миллионов гривен. Однако сумма может возрасти после завершения всех проверок.

Какое наказание за добычу полезных ископаемых

Предпринимателям уже сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса о незаконной добыче недр и отмывании средств. Им грозит до 8 лет заключения. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью залога в 60 миллионов гривен.

Городскому голове объявлено подозрение в пособничестве незаконной добыче. Ему тоже назначили арест с правом внесения залога — 39 миллионов гривен. За совершенное ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Правоохранители изъяли технику, которую использовали для добычи песка.

Напомним, житель Одессы отправлял посылки с наркотиками по почте под видом игрушек. Также мы писали, что чиновник Одесского ТЦК и СП обещал мужчине исключение из списка разыскиваемых лиц за взятку.

Одесса Одесская область добыча песка Новости Одессы преступление добыча
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации