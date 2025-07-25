Мэра и бизнесменов в Одесской области уличили в незаконной добыче

На Одесчине мэр попался на схеме с незаконной добычей песка
В Одесской области правоохранители разоблачили городского голову и двух предпринимателей, которые организовали незаконную добычу песка из Дуная. Сырье использовали для личных нужд.
Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Добывали песок в Дунае
По информации полиции, добытое сырье дельцы использовали для возведения частного мультимодального терминала. Организаторами схемы были руководители двух частных компаний, работающих в сфере водного транспорта. Они привлекли спецтехнику и без соответствующей лицензии начали добывать песок. Экспертиза подтвердила объемы незаконной добычи — минимум на 17 миллионов гривен.
Как действовала схема по добыче песка
Чтобы избежать проверок и проблем, предприниматели привлекли к делу мэра. Он, зная о нарушениях, не только закрыл на них глаза, но и способствовал в их реализации. Как чиновник, который должен был следить за соблюдением природоохранного законодательства, он фактически покрывал схему.
Общие убытки, по оценкам специалистов, составили более 172 миллионов гривен. Однако сумма может возрасти после завершения всех проверок.
Какое наказание за добычу полезных ископаемых
Предпринимателям уже сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса о незаконной добыче недр и отмывании средств. Им грозит до 8 лет заключения. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью залога в 60 миллионов гривен.
Городскому голове объявлено подозрение в пособничестве незаконной добыче. Ему тоже назначили арест с правом внесения залога — 39 миллионов гривен. За совершенное ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Правоохранители изъяли технику, которую использовали для добычи песка.
Напомним, житель Одессы отправлял посылки с наркотиками по почте под видом игрушек. Также мы писали, что чиновник Одесского ТЦК и СП обещал мужчине исключение из списка разыскиваемых лиц за взятку.
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