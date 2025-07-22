Посадовець Одеського ТЦК та СП вимагав хабар за виключення з бази розшуку

На Одещині затриманий зам. начальника районного ТЦК — що порушив
Посадовець Одеського ТЦК та СП обіцяв чоловіку виключення зі списку розшукуваних осіб за хабар. Однак під час передачі коштів ділка було затримано, йому загрожує до 10-ти років ув’язнення.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Подробиці справи
Начальник відділення обліку мобілізаційної роботи Одеського районного ТЦК та СП вимагав від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, 3000 доларів за зняття з бази розшуку осіб. По гроші, які були передані двома траншами, відсилав свого підлеглого.
Після передачі клієнтом другої частини хабаря в розмірі 2000 доларів правоохоронці затримали фігуранта. Кошти були вилучені в якості речових доказів.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди з використанням наданого їй службового становища, поєднаному із вимаганням). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10-ти років з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 мільйон 211 тисяч 200 гривень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про стан медика після зустрічі із працівниками ТЦК. А також про чоловіка, який напав на поліцейських.
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