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Головна Одеса На Одещині затриманий зам. начальника районного ТЦК — що порушив

На Одещині затриманий зам. начальника районного ТЦК — що порушив

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Дата публікації: 22 липня 2025 12:33
Посадовець Одеського ТЦК та СП вимагав хабар за виключення з бази розшуку
Затримання підозрюваного. Фото: Національна поліція України

Посадовець Одеського ТЦК та СП обіцяв чоловіку виключення зі списку розшукуваних осіб за хабар. Однак під час передачі коштів ділка було затримано, йому загрожує до 10-ти років ув’язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

Начальник відділення обліку мобілізаційної роботи Одеського районного ТЦК та СП вимагав від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, 3000 доларів за зняття з бази розшуку осіб. По гроші, які були передані двома траншами, відсилав свого підлеглого.

Після передачі клієнтом другої частини хабаря в розмірі 2000 доларів правоохоронці затримали фігуранта. Кошти були вилучені в якості речових доказів.

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Вилучення коштів. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди з використанням наданого їй службового становища, поєднаному із вимаганням). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10-ти років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 мільйон 211 тисяч 200 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про стан медика після зустрічі із працівниками ТЦК. А також про чоловіка, який напав на поліцейських.

Одеса хабар Новини Одеси ТЦК та СП затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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