В Одессе ТЦК избили медика из Харькова

Задержание ТЦК. Фото: скриншот из видео о ТЦК

Харьковчанин, которого избили работники ТЦК в Одессе на скандальном видео, сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. В терцентре комплектования тем временем проводят служебную проверку.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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Состояние пострадавшего

Сейчас пострадавший харьковчанин находится в тяжелом состоянии в реанимации. У мужчины переломаны ребра и пробиты легкие. Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, после задержания с избиением, пострадавшего отвезли на ВВК, где медик военно-врачебной комиссии настоял на госпитализации.

"Работники ТЦК выловили мужчину, избили и затащили в бус. А после этого ударили несколько раз дверью авто по голове. В результате. Перелом ребер, пробито легкое. Сначала работники ТЦК вообще не хотели оказывать ему медицинскую помощь и повезли на ВВК. Но врач комиссии настоял на госпитализации. И это спасло жизнь",— пишет нардеп Алексей Гончаренко.

Мобилизация врача в Одессе

В сети появилось видео, на котором зафиксировано избиение мужчины работниками одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Одессе. По словам очевидцев, конфликт закончился госпитализацией пострадавшего, который, по неофициальным сообщениям, является медиком.

Что говорят в ТЦК

В комментарии командование Одесского областного ТЦК и СП заявило, что по факту происшествия уже начата служебная проверка. Военнослужащим, которые были на месте, дадут официальную оценку согласно действующему законодательству.

"Позиция руководства неизменна: наши действия должны быть четко в рамках закона. Все вопросы, связанные с военным учетом, должны решаться исключительно в правовом поле",— говорится в сообщении пресс-службы ТЦК.

Напомним, недавно мы писали о том, обязательно ли идти в ТЦК для бронирования. А также о смерти мобилизованного от избиения.