В Одесі ТЦК побили медика з Харкова

Затримання ТЦК. Фото: скріншот із відео про ТЦК

Харків'янин, якого побили працівники ТЦК в Одесі на скандальному відео, зараз перебуває у важкому стані в реанімації. У терцентрі комплектування тим часом проводять службову перевірку.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Стан постраждалого

Наразі постраждалий харків'янин перебуває у важкому стані в реанімації. У чоловіка переламані ребра та пробиті легені. Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, після затримання із побиттям, потерпілого відвезли на ВЛК, де медик військово-лікарської комісії настояв на госпіталізації.

"Працівники ТЦК виловили чоловіка, побили та затягнули в бус. А після цього вдарили декілька разів дверима авто по голові. Наслідок. Перелом ребер, пробита легеня. Спочатку працівники ТЦК взагалі не хотіли надавати йому медичну допомогу і повезли на ВЛК. Але лікар комісії наполіг на госпіталізації. І це врятувало життя",— пише нардеп Олексій Гончаренко.

Мобілізація лікаря в Одесі

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано побиття чоловіка працівниками одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в Одесі. Зі слів очевидців, конфлікт закінчився госпіталізацією потерпілого, який, за неофіційними повідомленнями, є медиком.

Що кажуть у ТЦК

У коментарі командування Одеського обласного ТЦК та СП заявило, що за фактом події вже розпочато службову перевірку. Військовослужбовцям, які були на місці, дадуть офіційну оцінку згідно з чинним законодавством.

"Позиція керівництва незмінна: наші дії мають бути чітко в межах закону. Усі питання, пов’язані з військовим обліком, мають вирішуватись виключно у правовому полі", — йдеться у повідомленні пресслужби ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи обов'язково ідти в ТЦК для бронювання. А також про смерть мобілізованого від побиття.