Чиновник Одесского ТЦК и СП требовал взятку за исключение из базы розыска

Задержание подозреваемого. Фото: Национальная полиция Украины

Чиновник Одесского ТЦК и СП обещал мужчине исключение из списка разыскиваемых лиц за взятку. Однако во время передачи средств дельца задержали, ему грозит до 10-ти лет заключения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Начальник отделения учета мобилизационной работы Одесского районного ТЦК и СП требовал от военнообязанного, который нарушил правила воинского учета, 3000 долларов за снятие с базы розыска лиц. За деньгами, которые были переданы двумя траншами, он посылал своего подчиненного.

После передачи клиентом второй части взятки в размере 2000 долларов правоохранители задержали фигуранта. Средства были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Изъятие средств. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды с использованием предоставленного ему служебного положения, соединенном с вымогательством). Ему грозит лишение свободы на срок до 10-ти лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 миллион 211 тысяч 200 гривен.

Напомним, недавно мы писали о состоянии медика после встречи с работниками ТЦК. А также о мужчине, который напал на полицейских.