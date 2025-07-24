Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Психотропи поштою під виглядом іграшок — схема одеського ділка

Психотропи поштою під виглядом іграшок — схема одеського ділка

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 18:15
Житель Одеси розсилав наркотики під виглядом іграшок
Дитячі іграшки. Фото: bigfish.lviv

Житель Одеси відправляв посилки з наркотиками поштою під виглядом іграшок. Однак коли він йшов до відділення, його спіймали на гарячому правоохоронці, а під час обшуку виявили психотропів на 1,2 млн грн.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Продаж наркотиків здійснювався через інтернет-магазин. 25-річний фігурант займався фасуванням та відправкою посилок клієнтам по всій країні. Поліцейські затримали ділка на одній із вулиць Приморського району. Він ніс 23 полімерні пакети з одягом та іграшками, всередині яких, зі слів фігуранта, були замасковані пакунки з психотропом Alfa PVP та  мефедроном. Їх підозрюваний мав відправити замовникам, а оплату отримати на криптогаманець.

За місцем мешкання затриманого поліцейські провели обшук, під час якого вилучили ще 13 пакетиків з речовинами синтетичного та рослинного походження. Наркотичний вміст одного з них правоохоронці перевірили експрес-тестом.

Все вилучене слідчі скерували на експертизу. Загальна вартість "товару", за цінами "чорного ринку", може складати понад 1,2 млн грн.

наркопосилки під виглядом одягу та іграшок: одеські поліцейські викрили 25-річного наркокур’єра
Вилучений товар. Фото: Національна поліція України

Як речові докази слідчі також вилучили мобільний телефон наркоділка, 29 стартових пакетів різних мобільних операторів, які він використовував для конспірації, а також ваги та пакувальний матеріал.

наркопосилки під виглядом одягу та іграшок: одеські поліцейські викрили 25-річного наркокур’єра
Фігурант після затримання. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч.3 ст.307 Кримінального Кодексу України (незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах). Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 400 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, якого піймали з наркотиками. А також про пару, яка торгувала психотропами.

Одеса наркотики торгівля Новини Одеси затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації