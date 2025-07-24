Житель Одеси розсилав наркотики під виглядом іграшок

Дитячі іграшки. Фото: bigfish.lviv

Житель Одеси відправляв посилки з наркотиками поштою під виглядом іграшок. Однак коли він йшов до відділення, його спіймали на гарячому правоохоронці, а під час обшуку виявили психотропів на 1,2 млн грн.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

Продаж наркотиків здійснювався через інтернет-магазин. 25-річний фігурант займався фасуванням та відправкою посилок клієнтам по всій країні. Поліцейські затримали ділка на одній із вулиць Приморського району. Він ніс 23 полімерні пакети з одягом та іграшками, всередині яких, зі слів фігуранта, були замасковані пакунки з психотропом Alfa PVP та мефедроном. Їх підозрюваний мав відправити замовникам, а оплату отримати на криптогаманець.



За місцем мешкання затриманого поліцейські провели обшук, під час якого вилучили ще 13 пакетиків з речовинами синтетичного та рослинного походження. Наркотичний вміст одного з них правоохоронці перевірили експрес-тестом.

Все вилучене слідчі скерували на експертизу. Загальна вартість "товару", за цінами "чорного ринку", може складати понад 1,2 млн грн.

Вилучений товар. Фото: Національна поліція України

Як речові докази слідчі також вилучили мобільний телефон наркоділка, 29 стартових пакетів різних мобільних операторів, які він використовував для конспірації, а також ваги та пакувальний матеріал.

Фігурант після затримання. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч.3 ст.307 Кримінального Кодексу України (незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах). Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 400 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, якого піймали з наркотиками. А також про пару, яка торгувала психотропами.