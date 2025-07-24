Житель Одеси розсилав наркотики під виглядом іграшок

Психотропи поштою під виглядом іграшок — схема одеського ділка
Житель Одеси відправляв посилки з наркотиками поштою під виглядом іграшок. Однак коли він йшов до відділення, його спіймали на гарячому правоохоронці, а під час обшуку виявили психотропів на 1,2 млн грн.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Подробиці справи
Продаж наркотиків здійснювався через інтернет-магазин. 25-річний фігурант займався фасуванням та відправкою посилок клієнтам по всій країні. Поліцейські затримали ділка на одній із вулиць Приморського району. Він ніс 23 полімерні пакети з одягом та іграшками, всередині яких, зі слів фігуранта, були замасковані пакунки з психотропом Alfa PVP та мефедроном. Їх підозрюваний мав відправити замовникам, а оплату отримати на криптогаманець.
За місцем мешкання затриманого поліцейські провели обшук, під час якого вилучили ще 13 пакетиків з речовинами синтетичного та рослинного походження. Наркотичний вміст одного з них правоохоронці перевірили експрес-тестом.
Все вилучене слідчі скерували на експертизу. Загальна вартість "товару", за цінами "чорного ринку", може складати понад 1,2 млн грн.
Як речові докази слідчі також вилучили мобільний телефон наркоділка, 29 стартових пакетів різних мобільних операторів, які він використовував для конспірації, а також ваги та пакувальний матеріал.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомлено про підозру за ч.3 ст.307 Кримінального Кодексу України (незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах). Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 400 грн.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, якого піймали з наркотиками. А також про пару, яка торгувала психотропами.
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