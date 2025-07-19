Военного ВСУ поймали с наркотиками в Одессе - какое наказание суда

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Укринформ

Военный из Одесской области прогуливался по областному центру с наркотиками, которые хранил для собственного потребления. Однако его остановили полицейские, обнаружили запрещенные вещества и открыли уголовное производство.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Гранатометчик стрелкового взвода, уроженец села Ширяево, был остановлен в Одессе работниками полиции. Во время личного досмотра у служащего нашли пакет с веществом, похожим на наркотическое. Экспертиза обнаружила, что в зип-пакете содержалось 0,453 г опасного психотропа PVP.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 309 УК Украины (хранение псхиотропов без цели сбыта). Он обязан заплатить 17000 в рассрочку в течение 5 месяцев. Кроме того, служащий должен 5 348 грн за проведение экспертизы.

Напомним, недавно мы писали о военном, который обокрал дом и присвоил авто. А также о служащем ВСУ, который стрелял в лицо гражданскому.