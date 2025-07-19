Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный с Одесчины хранил наркотики — как наказал суд

Военный с Одесчины хранил наркотики — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 01:33
Военного ВСУ поймали с наркотиками в Одессе - какое наказание суда
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Укринформ

Военный из Одесской области прогуливался по областному центру с наркотиками, которые хранил для собственного потребления. Однако его остановили полицейские, обнаружили запрещенные вещества и открыли уголовное производство.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Гранатометчик стрелкового взвода, уроженец села Ширяево, был остановлен в Одессе работниками полиции. Во время личного досмотра у служащего нашли пакет с веществом, похожим на наркотическое. Экспертиза обнаружила, что в зип-пакете содержалось 0,453 г опасного психотропа PVP.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 309 УК Украины (хранение псхиотропов без цели сбыта). Он обязан заплатить 17000 в рассрочку в течение 5 месяцев. Кроме того, служащий должен 5 348 грн за проведение экспертизы.

Напомним, недавно мы писали о военном, который обокрал дом и присвоил авто. А также о служащем ВСУ, который стрелял в лицо гражданскому.

Одесса наркотики ВСУ Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации