Верховный суд Украины постановил конфискацию авто начальника Управления миграционного контроля в Одесской области Андрея Морару

Mercedes-Benz G400d. Фото иллюстративное: AutoMaximum

У начальника Управления миграционного контроля в Одесской области Андрея Морару конфискуют автомобиль Mercedes-Benz G400d. Соответствующее решение принял Верховный суд Украины.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Конфискованный автомобиль

Mercedes-Benz G400 D Андрей Морару приобрел и оформил на свою мать Наталью в 2023 году. При этом ее доходы, по данным специальной антикоррупционной прокуратуры не соответствовали стоимости автомобиля. 11 декабря 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск САП о признании необоснованным владения транспортным средством стоимостью 5,6 млн грн. Кроме того, суд постановил взыскание машины в доход государства.

Это решение адвокаты чиновника попытались обжаловать, но в очередной раз безрезультатно — Верховный суд окончательно принял конфискацию. Добавим, летом 2024-го чиновника поймали во время получения взятки в размере 20 тыс. долларов.

Особенности автомобиля

Mercedes-Benz G 400 d оснащен дизельным двигателем с турбонаддувом OM 656 объемом 2.9 литра. Он имеет 6 цилиндров, его мощность соответствует 330 л.с., крутящий момент равен 700 Нм. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач 9G-TRONIC обеспечивает плавное и эффективное переключение передач. Постоянный полный привод 4MATIC обеспечивает отличную проходимость и стабильность во время движения. Разгон до 100 км/ч занимает 6,4 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 210 км/ч. Объем багажника равен 487 литрам.

Напомним, недавно мы писали о чиновнике, который скрыл 83 миллиона гривен. А также о прошлых решениях судов по автомобилю Сергея Морару.