У чиновника Одесской миграционной службы в Одессе забрали элитное авто

Конфискованный автомобиль. Фото: ГБР

Суд конфисковал в пользу государства элитный Mercedes-Benz G400 D стоимостью 5,6 млн грн. Начальник управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии Государственной миграционной службы в Одесской области Андрей Морару записал машину на маму, но пользовался ею сам.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Машина для мамы

По данным следствия, чиновник купил автомобиль в 2023 году и оформил на мать. При этом женщина даже не имеет водительских прав, а машиной пользовался сам чиновник и его близкие. В ГБР отмечают, что ни Андрей Морару, ни его мама не имели соответствующих сбережений, чтобы купить автомобиль.

Коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП, признала автомобиль необоснованным активом и конфисковала.

Отметим, история с маминым Мерседесом не единственный скандал, в котором фигурирует Андрей Морару. По данным НАПК, он скрыл в декларации недвижимость и автомобиль. Общая сумма несоответствий составляет 83 млн грн.