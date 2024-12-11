У чиновника Одесской миграционной службы в Одессе забрали элитное авто

Маму одесского чиновника оставили без Мерседеса — подробности
Суд конфисковал в пользу государства элитный Mercedes-Benz G400 D стоимостью 5,6 млн грн. Начальник управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии Государственной миграционной службы в Одесской области Андрей Морару записал машину на маму, но пользовался ею сам.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Машина для мамы
По данным следствия, чиновник купил автомобиль в 2023 году и оформил на мать. При этом женщина даже не имеет водительских прав, а машиной пользовался сам чиновник и его близкие. В ГБР отмечают, что ни Андрей Морару, ни его мама не имели соответствующих сбережений, чтобы купить автомобиль.
Коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП, признала автомобиль необоснованным активом и конфисковала.
Отметим, история с маминым Мерседесом не единственный скандал, в котором фигурирует Андрей Морару. По данным НАПК, он скрыл в декларации недвижимость и автомобиль. Общая сумма несоответствий составляет 83 млн грн.
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