У чиновника Одеської міграційної служби в Одесі забрали елітне авто

Конфіскований автомобіль. Фото: ДБР

Суд конфіскував на користь держави елітний Mercedes-Benz G400 D вартістю 5,6 млн грн. Начальник управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії Державної міграційної служби в Одеській області Андрій Морару записав машину на маму, але користувався нею сам.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Машина для мами

За даними слідства, посадовець придбав автівку у 2023 році й оформив на матір. При цьому, жінка навіть не має водійських прав, а машиною користувався сам посадовець і його близькі. У ДБР зазначають, що ані Андрій Морару, ані його мама не мали відповідних заощаджень, щоби придбати автомобіль.

Колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП, визнала авто необґрунтованим активом і конфіскувала.

Зазначимо, історія з маминим Мерседесом — не єдиний скандал, в якому фігурує Андрій Морару. За даними НАЗК, він приховав у декларації нерухомість і автомобіль. Загальна сума невідповідностей становить 83 млн грн.