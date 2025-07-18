Верховний суд України ухвалив конфіскацію авто начальника Управління міграційного контролю на Одещині Андрія Морару

Mercedes-Benz G400d. Фото ілюстративне: AutoMaximum

У начальника Управління міграційного контролю на Одещині Андрія Морару конфіскують автомобіль Mercedes-Benz G400d. Відповідне рішення ухвалив Верховний суд України.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Конфіскований автомобіль

Mercedes-Benz G400 D Андрій Морару придбав та оформив на свою матір Наталію у 2023 році. При цьому її доходи, за даними спеціальної антикорупційної прокуратури не відповідали вартості автомобіля. 11 грудня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов САП про визнання необґрунтованим володіння транспортним засобом вартістю 5,6 млн грн. Крім того, суд ухвалив стягнення машини у дохід держави.

Це рішення адвокати посадовця спробували оскаржити, але вкотре безрезультатно — Верховний суд остаточно ухвалив конфіскацію. Додамо, влітку 2024-го чиновника спіймали під час отримання хабаря розміром 20 тис. доларів.

Особливості автівки

Mercedes-Benz G 400 d оснащений дизельним двигуном з турбонаддувом OM 656 об'ємом 2.9 літра. Він має 6 циліндрів, його потужність відповідає 330 к.с., крутний момент дорівнює 700 Нм. Дев’ятиступінчаста автоматична коробка передач 9G-TRONIC забезпечує плавне та ефективне перемикання передач. Постійний повний привід 4MATIC забезпечує відмінну прохідність і стабільність під час руху. Розгін до 100 км/год займає 6,4 секунди, максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 210 км/год. Об’єм багажника дорівнює 487 літрам.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чиновника, який приховав 83 мільйони гривень. А також про минулі рішення судів щодо автівки Сергія Морару.