Военный ВСУ из Одесской области обокрал с товарищем чужое домовладение и угнал авто

Военный ВСУ. Фото иллюстративное: Телеграф

Военный из Одесской области вместе с товарищем ограбили чужое домовладение и угнали автомобиль потерпевшего. Мужчин разыскали и открыли уголовные производства, дело рассматривали в Ширяевском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из села Подольцы Ширяевского района вместе со своим сообщником незаконно проник в чужое домовладение. Фигуранты присвоили набор гаечных ключей, электровесы, машинку для измельчения сахара, стиральную машину, плазменный телевизор, музыкальный центр и гидрофор. Все это они погрузили в авто Hyundai Elantra потерпевшего, который завели с помощью украденных ключей, и уехали с места преступления. Мужчин разыскали и привлекли к ответственности. Потерпевшему был нанесен ущерб на более 123 тысячи гривен.

Что решил суд

Фигурантов признали виновными по ч. 4 ст. 185 УК Украины и ч. 2 ст. 289 УК Украины (кража и завладение транспортным средством). Обоих приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, который стрелял в лицо гражданскому. А также о служащем ВСУ, который избил мужчину, угнал его авто и попал на нем в ДТП.