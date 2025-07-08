Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Обокрал дом и угнал машину — на Одесчине судили военного

Обокрал дом и угнал машину — на Одесчине судили военного

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 01:33
Военный ВСУ из Одесской области обокрал с товарищем чужое домовладение и угнал авто
Военный ВСУ. Фото иллюстративное: Телеграф

Военный из Одесской области вместе с товарищем ограбили чужое домовладение и угнали автомобиль потерпевшего. Мужчин разыскали и открыли уголовные производства, дело рассматривали в Ширяевском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Военный из села Подольцы Ширяевского района вместе со своим сообщником незаконно проник в чужое домовладение. Фигуранты присвоили набор гаечных ключей, электровесы, машинку для измельчения сахара, стиральную машину, плазменный телевизор, музыкальный центр и гидрофор. Все это они погрузили в авто Hyundai Elantra потерпевшего, который завели с помощью украденных ключей, и уехали с места преступления. Мужчин разыскали и привлекли к ответственности. Потерпевшему был нанесен ущерб на более 123 тысячи гривен.

Что решил суд

Фигурантов признали виновными по ч. 4 ст. 185 УК Украины и ч. 2 ст. 289 УК Украины (кража и завладение транспортным средством). Обоих приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, который стрелял в лицо гражданскому. А также о служащем ВСУ, который избил мужчину, угнал его авто и попал на нем в ДТП.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации