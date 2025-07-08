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Головна Одеса Обікрав будинок і викрав машину — на Одещині судили військового

Обікрав будинок і викрав машину — на Одещині судили військового

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 01:33
Військовий ЗСУ з Одещини обікрав з товаришем чуже домоволодіння та угнав авто
Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: Телеграф

Військовий з Одещини разом з товаришем пограбували чуже домоволодіння та привласнили автомобіль потерпілого. Чоловіків розшукали та відкрили кримінальні провадження, справу розглядали у Ширяївському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з села Подільці Ширяївського району разом зі своїм спільником незаконно проник до чужого домоволодіння. Фігуранти привласнили набір гайкових ключів, електроваги, машинку для подріблення цукру, пральну машину, плазмовий телевізор, музичний центр та гідрофор. Усе це вони погрузили у авто Hyundai Elantra потерпілого, який завели за допомогою викрадених ключів, та уїхали з місця злочину. Чоловіків розшукали та притягнули до відповідальності. Потерпілому було нанесено збитків на понад 123 тисяч гривень.

Що вирішив суд

Фігурантів визнали винними за ч. 4 ст. 185 КК України та ч. 2 ст. 289 КК України (крадіжка та заволодіння транспортним засобом). Обох прирікли до 5 років та 1 місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який стріляв в обличчя цивільному. А також про службовця ЗСУ, який побив чоловіка, викрав його авто та потрапив на ньому у ДТП.

Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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