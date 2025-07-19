Військового ЗСУ піймали з наркотиками в Одесі - яке покарання суду

Молоток судді. Фото ілюстративне: Укринформ

Військовий з Одещини прогулювався по обласному центру із наркотиками, які зберігав для власного споживання. Однак його зупинили поліцейські, виявили заборонені речовини та відкрили кримінальне провадження.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Гранатометник стрілецького взводу, уродженець села Ширяєве, був зупинений в Одесі працівниками поліції. Під час особистого догляду у службовця знайшли пакунок із речовиною, схожою на наркотичну. Експертиза виявила, що у зіп-пакеті містилося 0,453 г небезпечного психотропу PVP.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 1 ст. 309 КК України (зберігання псхиотропів без мети збуту). Він має сплатити 17000 у розстрочку протягом 5 місяців. Крім того, службовець винен 5 348 грн за проведення експертизи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, що обікрав будинок та привласнив авто. А також про службовця ЗСУ, який стріляв в обличчя цивільному.