Житель Одессы рассылал наркотики под видом игрушек

Детские игрушки. Фото: bigfish.lviv

Житель Одессы отправлял посылки с наркотиками по почте под видом игрушек. Однако когда он шел в очередной раз в отделение, его поймали с поличным правоохранители, а во время обыска обнаружили психотропов на 1,2 млн грн.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Продажа наркотиков осуществлялась через интернет-магазин. 25-летний фигурант занимался фасовкой и отправкой посылок клиентам по всей стране. Полицейские задержали дельца на одной из улиц Приморского района. Он нес 23 полимерных пакета с одеждой и игрушками, внутри которых, по словам фигуранта, были замаскированы зип-локи с психотропом Alfa PVP и мефедроном. Их подозреваемый должен был отправить заказчикам, а оплату получить на криптокошелек.



По месту жительства задержанного полицейские провели обыск, в ходе которого изъяли еще 13 пакетиков с веществами синтетического и растительного происхождения. Наркотическое содержимое одного из них правоохранители проверили экспресс-тестом.

Все изъятое следователи направили на экспертизу. Общая стоимость товара, по ценам "черного рынка", может составлять более 1,2 млн грн.

Изъятый товар. Фото: Национальная полиция Украины

В качестве вещественных доказательств следователи также изъяли мобильный телефон наркодельца, 29 стартовых пакетов различных мобильных операторов, которые он использовал для конспирации, а также весы и упаковочный материал.

Фигурант после задержания. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч.3 ст.307 Уголовного Кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение наркотических средств с целью сбыта, в особо крупных размерах). Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 908 400 грн.

Напомним, недавно мы писали о военном, которого поймали с наркотиками. А также о паре, которая торговала психотропами.