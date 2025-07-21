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Головна Одеса В Одесі солдат викрав віскі й велосипед — яке покарання

В Одесі солдат викрав віскі й велосипед — яке покарання

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 01:41
Крадіжка військовим у воєнний час — яке покарання
Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

В Одесі військовослужбовець ЗСУ викрав велосипед і віскі просто посеред міста. Солдат визнав провину, однак суд призначив йому реальний строк та великий штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий обікрав магазин

Згідно з матеріалами слідства, 2 березня військовослужбовець, який проходив службу в одній із частин ЗСУ на посаді стрільця-зенітника, вчинив одразу дві крадіжки в центрі Одеси.

Першою жертвою став магазин "Сільпо" на вулиці Єврейській. Чоловік зайшов у торгівельний зал, взяв з полиці пляшку дорогого віскі King’s Bourbon 107 вартістю майже 3700 гривень, сховав під куртку й вийшов, не розрахувавшись.

Вже за кілька годин він опинився біля бізнес-центру на площі Грецькій. Там побачив припаркований велосипед вартістю понад 5 тисяч гривень, зняв його з підніжки й просто поїхав.

Яке покарання за крадіжку

У суді чоловік повністю визнав провину й щиро розкаявся. Але, як з’ясувалося, це не перше його правопорушення. Раніше він уже мав судимість і не виплатив призначений штраф. 

Суд визнав його винним за статтею крадіжка під час воєнного стану. Враховуючи обставини, попередню судимість і рецидив, чоловіку призначили остаточне покарання: 5 років і 1 місяць позбавлення волі та штраф у розмірі 35 360 гривень.

Нагадаємо, в Одеському ТЦК пообіцяли провести перевірку дій своїх співробітників, які, за попередньою інформацією, травмували лікаря. Також ми писали, що у Чернігові чоловік наїхав на ногу військовослужбовцю Територіального центру комплектування.

Одеса ЗСУ крадіжка Одеська область Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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