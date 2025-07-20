Відмова військового від бойового наказу під час війни — який вирок

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині військовослужбовця Держприкордонслужби засудили за відмову виконати бойовий наказ у стані війни. У суді сержант визнав провину і пояснив — не хотів залишити своїх малолітніх дітей без батька.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Відмовився виконувати наказ

З матеріалів слідства відомо, що 35-річний військовослужбовець отримав бойовий наказ — здійснити марш із м. Ізмаїл до Сумської області в межах операції УВ "Курськ". Однак відкрито відмовився його виконати.

Солдат заявив про це у присутності кількох офіцерів, пояснивши, що він хоче жити та ростити своїх дітей, щоб вони не прожили своє життя як він напівсиротою.

Яке покарання за непокору в армії

Під час судового розгляду сержант визнав свою вину та розкаявся. Він сказав, що розумів наслідки, але думав про сім'ю і своє життя. Також чоловік повідомив, що майже за три роки служби, жодного разу не служив в зоні бойових дій, однак завжди виконував накази, і бажає продовжити службу. За словами представників командування, він раніше не мав порушень дисципліни.

Суд визнав його дії умисними, проте врахував щире каяття і те, що обвинувачений має на утриманні двох малолітніх дітей. Вирок — 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Черкащині чоловік ненавмисно ухилився від мобілізації через помилку працівника територіального центру комплектування. Також ми писали, що військовий з Одещини прогулювався по обласному центру із наркотиками, однак його зупинили поліцейські, та виявили заборонені речовини.