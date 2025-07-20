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Главная Одесса Военный отказался идти на фронт — приговор суда на Одесчине

Военный отказался идти на фронт — приговор суда на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 01:25
Отказ военного от боевого приказа во время войны - какой приговор
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области военнослужащего Госпогранслужбы осудили за отказ выполнить боевой приказ в состоянии войны. В суде сержант признал вину и объяснил — не хотел оставить своих малолетних детей без отца.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Отказался выполнять приказ

Из материалов следствия известно, что 35-летний военнослужащий получил боевой приказ — совершить марш из г. Измаил в Сумскую область в рамках операции УВ "Курск". Однако открыто отказался его выполнить.

Солдат заявил об этом в присутствии нескольких офицеров, объяснив, что он хочет жить и растить своих детей, чтобы они не прожили свою жизнь как он полусиротой.

Какое наказание за неповиновение в армии

Во время судебного разбирательства сержант признал свою вину и раскаялся. Он сказал, что понимал последствия, но думал о семье и своей жизни. Также мужчина сообщил, что почти за три года службы, ни разу не служил в зоне боевых действий, однако всегда выполнял приказы, и желает продолжить службу. По словам представителей командования, он ранее не имел нарушений дисциплины.

Суд признал его действия умышленными, однако учел искреннее раскаяние и то, что обвиняемый имеет на иждивении двух малолетних детей. Приговор — 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Черкасской области мужчина непреднамеренно уклонился от мобилизации из-за ошибки работника территориального центра комплектования. Также мы писали, что военный из Одесской области прогуливался по областному центру с наркотиками, однако его остановили полицейские, и обнаружили запрещенные вещества.

Одесса Одесская область военные Новости Одессы гибель судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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