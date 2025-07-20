Інцидент з ТЦК в Одесі 19 липня: розпочато перевірку

Люди у формі затягують чоловіка в автобус. Фото: кадр з відео

В Одесі розгорівся резонансний інцидент за участі представників ТЦК. У соцмережах шириться відео, де чоловіка, за повідомленнями після конфлікту з військовими, забрали до реанімації. Командування пообіцяло перевірити дії своїх працівників і заявило про повне сприяння слідству.

Ситуацію прокоментували в Одеському облас ному ТЦК та СП.

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Коментар Одеського ТЦК та СП. Фото: скриншот з Facebook

Мобілізація лікаря в Одесі

Увечері 19 липня у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано дії групи оповіщення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Зі слів очевидців, конфлікт закінчився госпіталізацією чоловіка, який, за неофіційними повідомленнями, є медиком. Нині він перебуває в реанімації.

Що кажуть у ТЦК

У коментарі командування Одеського обласного ТЦК та СП заявило, що за фактом події вже розпочато службову перевірку. Військовослужбовцям, які були на місці, дадуть офіційну оцінку згідно з чинним законодавством.

"Позиція керівництва незмінна: наші дії мають бути чітко в межах закону. Усі питання, пов’язані з військовим обліком, мають вирішуватись виключно у правовому полі", — йдеться у повідомленні пресслужби.

На тлі резонансу в соцмережах військові закликали громадян утриматись від поширення неперевіреної інформації, яка може вплинути на хід розслідування.

Нагадаємо, агентка РФ намагалася підірвати будівлю ТЦК та СП в Одесі. Також ми писали, що в Одесі починають перевіряти заброньованих працівників критичної інфраструктури.