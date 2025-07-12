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Головна Одеса В Одеському ТЦК прокоментували затримання Андрія Коломійця

В Одеському ТЦК прокоментували затримання Андрія Коломійця

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 12:10
"Затримання" Андрія Коломійця: одеський ТЦК пояснив, що сталося
Колишній політв'язень Андрій Коломієць. Фото ілюстративне: Facebook/crimeahrg

Кримська правозахисна група повідомила, що Андрія Коломійця доправили до територіального центру комплектування в Білгороді-Дністровському. Виявилося, що активіста Євромайдану, який провів 10 років у російських тюрмах, після повернення до України викликали для оновлення даних. 

Ситуацію прокоментували в Одеському обласному ТЦК та СП.

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Коментар Одеського ТЦК та СП. Фото: скриншот з Facebook

Запросили для звірки даних

Одеський ТЦК та СП офіційно пояснив ситуацію: Коломійця запросили до райцентру для звірки особистих даних в електронній базі.

"Жодного тиску чи примусу до нього не було. Людина прийшла добровільно, усі процедури проводились законно. Після цього він спокійно продовжив свій шлях", — йдеться у коментарі відомства.

У ТЦК також наголосили, що Коломієць як колишній в’язень, який постраждав через політичні переслідування, має право на відстрочку від мобілізації. Його можуть призвати тільки за власною згодою.

Зазначимо, Андрія Коломійця затримали ще у 2015 році в Росії та засудили за участь у Майдані. Його справу правозахисники назвали політичною. Увесь цей час він провів за ґратами, поки не потрапив до списку на обмін, і 11 липня він повернувся додому.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розкрив деталі великого обміну полоненими. Згодом Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри обміну військовополоненими з Росією.

Одеса Одеська область полонені Новини Одеси ТЦК та СП обмін
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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