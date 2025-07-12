Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одесском ТЦК прокомментировали задержание Андрея Коломийца

В Одесском ТЦК прокомментировали задержание Андрея Коломийца

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 12:10
"Задержание" Андрея Коломийца: одесский ТЦК объяснил, что произошло
Бывший политзаключенный Андрей Коломиец. Фото иллюстративное: Facebook/crimeahrg

Крымская правозащитная группа сообщила, что Андрея Коломийца доставили в территориальный центр комплектования в Белгороде-Днестровском. Оказалось, что активиста Евромайдана, который провел 10 лет в российских тюрьмах, после возвращения в Украину вызвали для обновления данных.

Ситуацию прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

Реклама
Читайте также:
В Одеському ТЦК прокоментували затримання Андрія Коломійця - фото 1
Комментарий Одесского ТЦК и СП. Фото: скриншот с Facebook

Пригласили для сверки данных

Одесский ТЦК и СП официально объяснил ситуацию: Коломийца пригласили в райцентр для сверки личных данных в электронной базе.

"Никакого давления или принуждения к нему не было. Человек пришел добровольно, все процедуры проводились законно. После этого он спокойно продолжил свой путь", — говорится в комментарии ведомства.

В ТЦК также отметили, что Коломиец как бывший заключенный, пострадавший из-за политических преследований, имеет право на отсрочку от мобилизации. Его могут призвать только по собственному согласию.

Отметим, Андрея Коломийца задержали еще в 2015 году в России и осудили за участие в Майдане. Его дело правозащитники назвали политическим. Все это время он провел за решеткой, пока не попал в список на обмен и 11 июля он вернулся домой.

Напомним, Владимир Зеленский раскрыл детали большого обмена пленными. Впоследствии Служба безопасности Украины показала эксклюзивные кадры обмена военнопленными с Россией.

Одесса Одесская область пленные Новости Одессы ТЦК и СП обмен
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации