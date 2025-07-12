"Задержание" Андрея Коломийца: одесский ТЦК объяснил, что произошло

Бывший политзаключенный Андрей Коломиец. Фото иллюстративное: Facebook/crimeahrg

Крымская правозащитная группа сообщила, что Андрея Коломийца доставили в территориальный центр комплектования в Белгороде-Днестровском. Оказалось, что активиста Евромайдана, который провел 10 лет в российских тюрьмах, после возвращения в Украину вызвали для обновления данных.

Ситуацию прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

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Пригласили для сверки данных

Одесский ТЦК и СП официально объяснил ситуацию: Коломийца пригласили в райцентр для сверки личных данных в электронной базе.

"Никакого давления или принуждения к нему не было. Человек пришел добровольно, все процедуры проводились законно. После этого он спокойно продолжил свой путь", — говорится в комментарии ведомства.

В ТЦК также отметили, что Коломиец как бывший заключенный, пострадавший из-за политических преследований, имеет право на отсрочку от мобилизации. Его могут призвать только по собственному согласию.

Отметим, Андрея Коломийца задержали еще в 2015 году в России и осудили за участие в Майдане. Его дело правозащитники назвали политическим. Все это время он провел за решеткой, пока не попал в список на обмен и 11 июля он вернулся домой.

Напомним, Владимир Зеленский раскрыл детали большого обмена пленными. Впоследствии Служба безопасности Украины показала эксклюзивные кадры обмена военнопленными с Россией.