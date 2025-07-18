В Одесі намагалися підірвати будівлю ТЦК

Місце затримання підозрюваної. Фото: Національна поліція України

Агентка РФ намагалася підірвати будівлю ТЦК та СП в Одесі. Однак неподалік від терцентру її затримали правоохоронці та вилучили вибухівку, жінці загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

Завербована ворогом жінка планувала закласти вибуховий пристрій в будівлю ТЦК та СП у момент найбільшого скупчення людей. Правоохоронці затримали її поблизу терцентру, коли вона прямувала з рюкзаком, в якому була вибухівка.

Одразу після затримання виконавиці злочину на безпечній відстані відбувся контрольований вибух: на місці події працювали фахівці управління вибухотехнічної служби. Фігуранткою виявилася 53-річна жителька іншої області. Жінка після прибуття до Одеси обстежила територію навколо об’єкта, зазначеного замовником, а згодом отримала від нього координати схованки з вибухівкою та інструкції щодо її використання.

Знешкодження вибухівки. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігурантці готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ (замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підрив авто в Одесі. А також про те, як в Києві намагалися вбити військового.