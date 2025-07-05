Взрыв авто в Одессе 5 июля — СБУ открыла дело о теракте

Полицейская машина. Фото иллюстративное: avtomir.ua

В Киевском районе Одессы утром 5 июля взорвался автомобиль. Пострадал мужчина, который находился внутри. Служба безопасности Украины квалифицирует произошедшее как попытку теракта и открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

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Сообщение СБУ. Фото: скриншот из Telegram

Взрыв авто в Одессе

По данным следствия, взорвался автомобиль Opel на улице Варненской. В результате происшествия пострадал мужчина, который находился в салоне. Ему оказывают медицинскую помощь.

СБУ рассматривает попытку теракта в Одессе

Служба безопасности Украины квалифицировала взрыв как попытку теракта. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт.

На месте происшествия работают следователи, оперативники и взрывотехники. СБУ вместе с Нацполицией проводят все необходимые действия для установления обстоятельств взрыва и лиц, которые могут быть к нему причастны.

Досудебное расследование продолжается. Новые детали обещают сообщить позже.

Напомним, в Варашском районе Ровенской области роженица получила подозрение за убийство своего ребенка. Также мы сообщали, что житель Одесской области зарезал своего односельчанина во время застолья.