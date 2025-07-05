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Главная Одесса Взрыв авто в Одессе — в СБУ сообщили новые подробности

Взрыв авто в Одессе — в СБУ сообщили новые подробности

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 12:10
Взрыв авто в Одессе 5 июля — СБУ открыла дело о теракте
Полицейская машина. Фото иллюстративное: avtomir.ua

В Киевском районе Одессы утром 5 июля взорвался автомобиль. Пострадал мужчина, который находился внутри. Служба безопасности Украины квалифицирует произошедшее как попытку теракта и открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

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Сообщение СБУ. Фото: скриншот из Telegram

Взрыв авто в Одессе

По данным следствия, взорвался автомобиль Opel на улице Варненской. В результате происшествия пострадал мужчина, который находился в салоне. Ему оказывают медицинскую помощь.

СБУ рассматривает попытку теракта в Одессе

Служба безопасности Украины квалифицировала взрыв как попытку теракта. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины —  террористический акт.

На месте происшествия работают следователи, оперативники и взрывотехники. СБУ вместе с Нацполицией проводят все необходимые действия для установления обстоятельств взрыва и лиц, которые могут быть к нему причастны.

Досудебное расследование продолжается. Новые детали обещают сообщить позже.

Напомним, в Варашском районе Ровенской области роженица получила подозрение за убийство своего ребенка. Также мы сообщали, что житель Одесской области зарезал своего односельчанина во время застолья.

СБУ теракт Одесса взрыв авто Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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