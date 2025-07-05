Взрыв авто в Одессе 5 июля — СБУ открыла дело о теракте

Взрыв авто в Одессе — в СБУ сообщили новые подробности
В Киевском районе Одессы утром 5 июля взорвался автомобиль. Пострадал мужчина, который находился внутри. Служба безопасности Украины квалифицирует произошедшее как попытку теракта и открыла уголовное производство.
Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.
Взрыв авто в Одессе
По данным следствия, взорвался автомобиль Opel на улице Варненской. В результате происшествия пострадал мужчина, который находился в салоне. Ему оказывают медицинскую помощь.
СБУ рассматривает попытку теракта в Одессе
Служба безопасности Украины квалифицировала взрыв как попытку теракта. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт.
На месте происшествия работают следователи, оперативники и взрывотехники. СБУ вместе с Нацполицией проводят все необходимые действия для установления обстоятельств взрыва и лиц, которые могут быть к нему причастны.
Досудебное расследование продолжается. Новые детали обещают сообщить позже.
Напомним, в Варашском районе Ровенской области роженица получила подозрение за убийство своего ребенка. Также мы сообщали, что житель Одесской области зарезал своего односельчанина во время застолья.
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