Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вибух авто в Одесі — в СБУ повідомили нові подробиці

Вибух авто в Одесі — в СБУ повідомили нові подробиці

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 12:10
Вибух авто в Одесі 5 липня — СБУ відкрила справу про теракт
Поліцейська машина. Фото ілюстративне: avtomir.ua

У Київському районі Одеси вранці 5 липня вибухнув автомобіль. Постраждав чоловік, який перебував усередині. Служба безпеки України кваліфікує подію як спробу теракту й відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області.

Реклама
Читайте також:
Вибух авто в Одесі — в СБУ підозрюють спробу теракту - фото 1
Допис СБУ. Фото: скриншот з Telegram

Вибух авто в Одесі

За даними слідства, вибухнув автомобіль Opel на вулиці Варненській. Унаслідок події постраждав чоловік, який перебував у салоні. Йому надають медичну допомогу.

СБУ розглядає спробу теракту в Одесі

Служба безпеки України кваліфікувала вибух як спробу теракту. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт.

На місці події працюють слідчі, оперативники та вибухотехніки. СБУ разом з Нацполіцією проводять усі необхідні дії для встановлення обставин вибуху та осіб, які можуть бути до нього причетні.

Досудове розслідування триває. Нові деталі обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, у Вараському районі Рівненської області породілля отримала підозру за вбивство своєї дитини. Також ми повідомляли, що мешканець Одеської області зарізав свого односельця під час застілля.

СБУ теракт Одеса вибух авто Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації