Вибух авто в Одесі 5 липня — СБУ відкрила справу про теракт

Поліцейська машина. Фото ілюстративне: avtomir.ua

У Київському районі Одеси вранці 5 липня вибухнув автомобіль. Постраждав чоловік, який перебував усередині. Служба безпеки України кваліфікує подію як спробу теракту й відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області.

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Допис СБУ. Фото: скриншот з Telegram

Вибух авто в Одесі

За даними слідства, вибухнув автомобіль Opel на вулиці Варненській. Унаслідок події постраждав чоловік, який перебував у салоні. Йому надають медичну допомогу.

СБУ розглядає спробу теракту в Одесі

Служба безпеки України кваліфікувала вибух як спробу теракту. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт.

На місці події працюють слідчі, оперативники та вибухотехніки. СБУ разом з Нацполіцією проводять усі необхідні дії для встановлення обставин вибуху та осіб, які можуть бути до нього причетні.

Досудове розслідування триває. Нові деталі обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, у Вараському районі Рівненської області породілля отримала підозру за вбивство своєї дитини. Також ми повідомляли, що мешканець Одеської області зарізав свого односельця під час застілля.